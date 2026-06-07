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Auto esce di strada e si ribalta: conducente ferita

Incidente nei pressi di Capalbio

di Redazione
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Grosseto. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Orbetello è intervenuta nella tarda mattinata di oggi, sulla Strada provinciale Capalbio, in località Le Carbonaie, nel comune di Capalbio, a seguito di un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Capalbio, intervenuta sul posto, un’auto con a bordo la sola conducente è uscita di strada, ribaltandosi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è servito ad estrarre la donna dal veicolo, dato che era rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo, tramite il taglio e l’asportazione del tettino del mezzo, per poi affidarla alle cure del personale sanitario del 118.

Presenti sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Capalbio per la regolazione della viabilità e i rilievi, e i sanitari del 118.

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