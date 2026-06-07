“Assedio”: le opere di quattro artisti in mostra al Castello Aldobrandesco

Arcidosso. La Rocca Aldobrandesca di Arcidosso diventa teatro di una riflessione profonda sul presente con la mostra “Assedio”, progetto espositivo a cura di Gian Ruggero Manzoni che riunisce le opere di Fabio Bardelli, Benedetto Di Francesco, Alfio Di Paola e Marco Puca.

L’inaugurazione è prevista per sabato 13 giugno alle 17.30, alla presenza degli artisti, del curatore e delle istituzioni locali. Nell’occasione sarà presentato anche il catalogo della mostra, edito da Effigi, collana ulricstudio (100 pagine, 15 euro).

La mostra

La mostra si svolge nel Castello Aldobrandesco di Arcidosso, luogo simbolico della storia amiatina oggi destinato alla produzione culturale. Il progetto rilegge la fortezza alla luce del presente, a partire dal suo valore storico e simbolico, trasformandola in spazio di riflessione sull’arte e sullo sguardo contemporaneo.

Il titolo richiama l’idea di “assedio” non solo come memoria storica della fortezza, ma come condizione contemporanea dello sguardo e dell’esperienza artistica.

In questo contesto sono esposte circa quaranta opere pittoriche, di diversa scala e alcune di grandi dimensioni, realizzate da Fabio Bardelli, Benedetto Di Francesco, Alfio Di Paola e Marco Puca. Il percorso espositivo mette in dialogo quattro poetiche differenti, tra figurazione, astrazione e ricerca simbolica, costruendo un confronto che attraversa memoria e contemporaneità.

La pittura si confronta così con lo spazio del xastello e con la sua stratificazione storica, riaffermando la propria dimensione materica e manuale, legata al gesto, al colore e al tempo dell’esecuzione, come spazio di resistenza e di ritorno alla complessità dell’esperienza visiva.

Informazioni sulla mostra

Artisti: Fabio Bardelli, Benedetto Di Francesco, Alfio Di Paola, Marco Puca

Curatore: Gian Ruggero Manzoni

Sede: Rocca Aldobrandesca, piazzetta del Castello 3, Arcidosso

Data: dal 13 al 27 giugno

Inaugurazione: 13 giugno alle 17.30

Orari di apertura della mostra: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30

Giorni di apertura del castello: 13,14, dal 19 al 21, dal 23 al 27 giugno.

La mostra “Assedio” rappresenta un’occasione di confronto tra arte contemporanea, storia e territorio, nel cuore dell’Amiata.

Per informazioni e approfondimenti: cpadver@mac.com