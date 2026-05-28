Incidente sull’Aurelia: camion esce di strada e sbatte contro un edificio, strada chiusa

Grosseto. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto e del distaccamento di Orbetello sono intervenute ieri sera, intorno alle 23.30, sulla corsia sud dell’Aurelia per un incidente che ha coinvolto un autotreno che trasportava prodotti destinati alla ristorazione.

L’incidente

Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante è uscito di strada e si è scontrato contro un edificio, distruggendo un annesso e coinvolgendo un deposito dl Gpl interrato presente nell’area.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto all’estrazione dell’autista, rimasto ferito, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.

Si tratta di un uomo di 63 anni, trasportato in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco hanno riguardato inoltre la messa in sicurezza del mezzo pesante e le necessarie verifiche tecniche relative al deposito di Gpl interrato coinvolto nell’incidente.

Presenti sul posto anche la Polizia Stradale e i Carabinieri per la regolazione del traffico e i rilievi di competenza.

I Vigili del Fuoco sono attualmente impegnati nelle operazioni di raddrizzamento dell’autotreno finalizzate alla successiva rimozione del mezzo.

Non si registrano ulteriori feriti oltre all’autista del mezzo pesante, in quanto l’annesso coinvolto risultava disabitato al momento dell’incidente.

Modifiche al traffico

A causa dell’incidente, è temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione sud, sull’Aurelia, al km 143,000, a Orbetello.

Istituita l’uscita obbligatoria ad Albinia. Percorso alternativo: strada regionale 74 Maremmana, strada provinciale Capalbio con rientro a Capalbio, al km 128,500.

Sul posto sono intervenute le squadre di Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Notizia in aggiornamento