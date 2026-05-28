Aurelia, Bai: “L’incidente a Orbetello conferma l’urgenza della messa in sicurezza”

Grosseto. “L’ennesimo grave incidente conferma l’urgenza della messa in sicurezza dell’Aurelia, sulla quale il Governo non può continuare a voltarsi dall’altra parte”.

Così la consigliera regionale del Partito Democratico Lidia Bai dopo il sinistro avvenuto questa notte.

“Un incidente che poteva avere conseguenze ancora peggiori, avvenuto in quello che, come denunciamo da tempo, è uno dei tratti più pericolosi della rete stradale nazionale — prosegue Bai —. La cronaca degli incidenti, a volte anche mortali, continua ad aggiornarsi ed è una situazione che non più sostenibile.”

La consigliera ricorda la sua mozione sul Corridoio Tirrenico, recentemente approvata dal Consiglio regionale della Toscana: “Con quell’atto chiediamo al Governo di ripristinare le risorse tagliate per l’adeguamento dell’Aurelia, di completare il passaggio di competenze tra Sat e Anas e di intervenire con urgenza sulla sicurezza. Il definanziamento totale dei lotti previsti mette a rischio la sicurezza dei trasporti e penalizza un intero territorio.”

“Intanto le opere programmate da Anas devono partire subito, ma soprattutto l’Aurelia deve tornare a essere una priorità nazionale — conclude Bai —. Continueremo a esercitare ogni pressione, dentro e fuori le istituzioni, insieme agli amministratori e alle comunità locali, per avere finalmente un’infrastruttura sicura e che risponda alle esigenze del territorio”.