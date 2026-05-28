Sicurezza sui bus, vertice in Prefettura: aumentati i controlli in estate

Grosseto. Lunedì 25 maggio 2026, nella Prefettura di Grosseto, si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto, dedicata al tema della sicurezza a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale, con particolare attenzione all’imminente stagione estiva.

All’incontro, cui hanno preso parte rappresentanti dei Comuni di Grosseto, Follonica e Castiglione della Pescaia, delle Forze di polizia, della Provincia, di Autolinee Toscane S.p.A. e delle organizzazioni sindacali, è stato fatto il punto sulle criticità emerse la scorsa estate, soprattutto lungo le tratte verso le località costiere, interessate da episodi di intemperanza, condotte incivili e sporadici atti vandalici.

Nel corso del confronto è emersa la necessità di consolidare un modello di intervento integrato e preventivo, fondato sulla collaborazione tra istituzioni, azienda e parti sociali, per garantire la sicurezza del personale viaggiante e dell’utenza.

In tale contesto, Autolinee Toscane ha confermato il proprio impegno attraverso il potenziamento dei controlli, l’assunzione di nuovi verificatori, l’introduzione di strumenti tecnologici come le bodycam e l’installazione di dispositivi di protezione per i conducenti, ribadendo al contempo che le funzioni di sicurezza pubblica restano prerogativa esclusiva delle Forze di polizia.

Gli Enti locali hanno evidenziato il significativo incremento dei flussi estivi e la necessità di proseguire con servizi coordinati sul territorio, affiancati da azioni di prevenzione e sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani, mentre le organizzazioni sindacali hanno sottolineato l’efficacia del sistema già sperimentato, richiamando l’importanza del rispetto delle regole, del controllo dei titoli di viaggio e della responsabilità delle famiglie rispetto ai comportamenti dei minori.

Le Forze di polizia hanno assicurato la prosecuzione di servizi mirati di vigilanza e controllo, anche nelle aree più sensibili e nelle tratte a maggiore criticità, confermando la piena disponibilità a operare in stretto raccordo con tutti i soggetti coinvolti.

Nel concludere i lavori, il Prefetto ha ribadito la necessità di proseguire lungo un percorso condiviso, demandando al Tavolo tecnico del Questore la definizione operativa dei servizi per il periodo estivo e assicurando la costante attenzione dell’Ufficio territoriale del Governo su un tema, come questo, di particolare rilevanza per la sicurezza del territorio.