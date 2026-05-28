Aurelia, Simiani: “Ennesimo incidente, Anas acceleri messa in sicurezza”

Grosseto. “L’ennesimo incidente sull’Aurelia dimostra che questa arteria continua a rappresentare un’emergenza per la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti: ho subito contattato i vertici di Anas e il capodipartimento di Anas Toscana Nicola Prisco chiedendo interventi urgenti e tempi certi per la messa in sicurezza della strada”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani dopo il grave incidente avvenuto questa notte nel tratto di Orbetello, dove un autotreno è uscito di strada finendo contro un’abitazione e provocando il ferimento dell’autista.

“Da Anas Toscana ho ricevuto assicurazioni sull’avvio di una serie di opere già programmate: a breve partiranno i lavori di rifacimento delle pavimentazioni per circa 5 chilometri tra gli svincoli di Montiano e Cupi e gli interventi nell’intersezione di Banditella con la realizzazione di nuove corsie di accelerazione e decelerazione. Sono stati inoltre finanziati e appaltati interventi nel tratto tra Capalbio e il confine con il Lazio, tra cui il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale ad alta visibilità e l’installazione di bande rumorose e rallentatori ottici in prossimità di svincoli e incroci. Continueremo a monitorare con attenzione l’attuazione degli interventi affinché alle parole seguano finalmente fatti concreti”: conclude Simiani.