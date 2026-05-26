Pulizia straordinaria delle spiagge: i rifiuti portati via con l’elicottero

Monte Argentario (Grosseto). Si è svolto nella giornata di oggi, sul territorio del Comune di Monte Argentario, un intervento straordinario di pulizia degli arenili della spiaggia Le Pilette, della spiaggia Lunga e della spiaggia Acqua dolce. L’intervento, programmato e gestito da Sei Toscana su richiesta e con il coordinamento dell’amministrazione comunale, è stato effettuato con il supporto di un elicottero utilizzato per portare via i rifiuti, per lo più residui legnosi rilasciati dal mare durante la stagione invernale e raccolti dagli operatori a terra.

La pulizia della spiaggia

L’area oggetto della pulizia ricade in un contesto costiero di elevato pregio ambientale, caratterizzato da versanti rocciosi a forte pendenza che rendevano impossibile effettuare l’intervento via terra. Essendo impraticabile anche la soluzione via mare, si è deciso di predisporre l’attività di pulizia con l’ausilio di un elicottero. Una soluzione che ha consentito di facilitare le operazioni e svolgerle nella massima sicurezza, di ridurre i tempi di esecuzione e di limitare l’impatto ambientale.

L’intervento ha previsto la raccolta e la separazione manuale dei materiali presenti sull’arenile, successivamente disposti in appositi sacchi (i cosiddetti Big Bags) e trasferiti, con l’intervento dell’elicottero, nel punto di stoccaggio provvisorio individuato presso l’Argentario Golf Club. Da qui, il trasferimento via terra presso gli impianti di trattamento.

“Si tratta davvero di un intervento di portata eccezionale – ha commentato l’assessore all’ambiente e all’economia del mare del Comune di Monte Argentario, Michele Vaiani –, sia per la particolare modalità di esecuzione che per la qualità dei risultati ottenuti in termini di pulizia del litorale. Per questo, voglio ringraziare anzitutto Sei Toscana e la ditta Favilli, che hanno programmato ed effettuato l’intera operazione in maniera minuziosa, e gli uffici comunali, che hanno collaborato fattivamente all’organizzazione del servizio. Da decenni gli arenili e le spiagge della costa sud non venivano interessate da un intervento così puntuale, eseguito in piena sicurezza e senza il minimo impatto sull’ambiente. Sono davvero molto soddisfatto e, come me, sono convinto lo siano anche i cittadini”.

“La sempre crescente consapevolezza dell’enorme valore del nostro patrimonio costiero – ha aggiunto il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini – ci induce a progettare interventi sempre più efficienti ed efficaci per la cura e il decoro dei litorali. Quello effettuato oggi a Monte Argentario risponde esattamente a questa logica e noi siamo particolarmente felici di aver potuto supportare e accompagnare il Comune in questa azione straordinaria di pulizia delle spiagge”.