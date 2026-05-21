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Incidente tra due motorini a Terrarossa, due feriti gravi trasportati all’ospedale di Grosseto

di Redazione
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Monte Argentario (Gr) – Intervento del 118 nel tardo pomeriggio di oggi a Terrarossa, nel comune di Monte Argentario, per un incidente stradale che ha coinvolto due motorini.

L’allarme è scattato alle 17:41. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Orbetello, l’ambulanza della Croce Rossa di Magliano e l’elisoccorso Pegaso 2, oltre alle Forze dell’Ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Due le persone soccorse nell’impatto: una donna di 74 anni e un uomo di 21 anni. Entrambi sono stati trasportati in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

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