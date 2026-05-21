Musica, formazione e cultura: Rockland celebra 30 anni di attività con un weekend di iniziative

Grosseto. Tre giorni di musica, cultura, condivisione e incontri per celebrare un traguardo importante: i 30 anni di attività di Rockland – Centro didattico musicale di Grosseto, realtà che in questi anni ha formato centinaia di musicisti e dato vita a progetti e accademie oggi presenti in tutta Italia.

Il programma

Venerdì 22 maggio

I festeggiamenti prenderanno il via venerdì 22 maggio alle 20 nella sede di Rockland di via de’ Barberi 108 con “diVerso inCanto”, incontro di improvvisazione corale e circle songs guidato da Carla Baldini. Un’esperienza immersiva aperta a tutti, dedicata alla voce come strumento di relazione, ascolto e creatività condivisa.

Sabato 23 maggio

Il programma proseguirà sabato 23 maggio, nel palco di piazza Ombrone al Centro Servizi Le Palme, con una giornata dedicata alla scrittura, alla parola e alla musica d’autore.

Dalle 16 spazio al format “Citofonare Cantautori” di Daniele Sarno, con ospiti Serena Matù e Andy John Jones. Alle 18 la presentazione del libro “Tante guerre, una pace. Dalla parte delle vittime”, di Massimo Toschi e Michele Zanzucchi, mentre alle 19.30 andrà in scena “Poeti al tramonto”, con letture e musica insieme a Paolo Mari, Anna D’Acunto e tanti ospiti.

Domenica 24 maggio

Domenica 24 maggio sarà invece la grande giornata dedicata alla musica dal vivo, agli allievi, ai docenti e alle accademie nate all’interno di Rockland, oggi con sedi sparse in tutta Italia, che quest’anno celebrano anche i loro 20 anni di attività: Bass to Rock, diretta da Marco Caudai, Scuderie Capitani, diretta da Gianluca Capitani, e La Voce – Voice Academy, diretta da Fulvio Tomaino.

La giornata inizierà alle 9 con un drum circle aperto al pubblic, guidato da Simone Buggiani, seguito dalle esibizioni degli allievi. Nel pomeriggio Fulvio Tomaino incontrerà gli studenti di canto Rockland, mentre dalle 17 il palco ospiterà concerti e performance con Rockland All Stars, Eclectic Ensemble, Riforma, Fulvio Tomaino e tutti i docenti della scuola.

Tra gli ospiti più attesi i Codice C, progetto musicale di Gianluca Capitani e Danilo Cherni, tra progressive rock, fusion e sonorità contemporanee. In serata spazio anche a Kg Man, Renzo Nacucchi, Luca Pirozzi e alla cantautrice Jole Canelli, per un’intervista intima dove parlerà anche della sua collaborazione con la cantautrice fiorentina, Irene Grandi.

La manifestazione si concluderà con una cena sociale sotto le stelle, realizzata insieme ad Anteas e Grosseto Città Solidale, e con un drum circle finale diretto da Gianluca Capitani.

Tre decenni di musica, formazione e comunità che Rockland celebrerà con un grande evento aperto alla città, all’insegna della partecipazione e della condivisione artistica.