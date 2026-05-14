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Emergenza abitativa, incontro tra Comune ed Epg: “Impegnati a trovare nuove soluzioni”

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Riunione tra Comune di Follonica ed Epg nella mattinata di oggi. Il tema dell’incontro – avvenuto in municipio – è stato l’analisi attuale degli alloggi di edilizia pubblica a Follonica e la valutazione delle opportunità legate al nuovo Piano casa.

“Assieme al personale del Comune, ho incontrato con grande piacere il presidente Mario Pellegrini, con il direttore e il vicedirettore di Epg – spiega l’assessore al sociale Sandro Marrini –: abbiamo cercato di capire quali scenari si possano aprire su Follonica dove, come del resto nelle altre realtà del Grossetano, urge trovare nuovi alloggi. Tra le ipotesi più concrete emerge la possibilità di realizzare otto nuovi appartamenti, in un’area che potrebbe essere a disposizione nel breve termine, mentre nel medio termine, si attende la cessione di due nuovi terreni da destinare a edilizia pubblica per un totale di 48 alloggi. Si tratterebbe di una boccata di ossigeno per un’emergenza difficile da soddisfare, andando così a dare sostegno concreto alle famiglie che si trovano in difficoltà”.

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