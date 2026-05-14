La Bandiera Blu sventola ancora su Marina e Principina: “Premiate le nostre politiche ambientali”

Grosseto. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli comunicano con grande soddisfazione e orgoglio che anche per il 2026 il litorale del Comune ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, conferito dalla Fee Italia (Foundation for Environmental Education).

Si tratta di un importante attestato di qualità che premia il costante impegno dell’amministrazione comunale nella tutela dell’ambiente, nella valorizzazione del territorio e nel miglioramento dei servizi offerti a cittadini e visitatori.

La Bandiera Blu viene assegnata sulla base di rigorosi criteri internazionali che tengono conto, tra gli altri aspetti, della qualità delle acque di balneazione, della gestione ambientale del territorio, dell’efficienza dei servizi turistici, della pulizia e sicurezza delle spiagge, delle politiche di mobilità sostenibile e delle attività di educazione ambientale promosse sul territorio.

“Ricevere anche quest’anno la Bandiera Blu rappresenta per la nostra comunità un motivo di grande orgoglio – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. È il risultato di un lavoro continuo e condiviso che coinvolge istituzioni, operatori turistici, associazioni e cittadini, tutti uniti dall’obiettivo di preservare e valorizzare il nostro straordinario patrimonio naturale.“

“Questo riconoscimento – aggiunge l’assessore all’ambiente, Erika Vanelli – conferma la qualità delle politiche ambientali portate avanti dall’amministrazione e ci incoraggia a proseguire nel percorso intrapreso, investendo sempre più nella sostenibilità, nella tutela del mare e nella sensibilizzazione ambientale delle nuove generazioni.”

L’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno affinché il litorale continui a rappresentare un modello di eccellenza ambientale e di accoglienza turistica, capace di coniugare sviluppo, sostenibilità e qualità della vita.