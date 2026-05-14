Orbetello si riconferma Bandiera Blu: “Risultato che ci riempie d’orgoglio”

Orbetello (Grosseto). Orbetello ottiene per il quarto anno consecutivo la Bandiera Blu, riconoscimento assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alle spiagge migliori d’Italia. A Orbetello vengono premiate: Fertilia, Puntata, Osa-Albegna, Giannellla, Feniglia e Tagliata.

La cerimonia di consegna del riconoscimento della Fondazione Fee, assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, è avvenuta questa mattina a Roma e Orbetello è una delle 20 località della Toscana a ricevere il prestigioso riconoscimento, di cui 5 in provincia di Grosseto.

Il sindaco Andrea Casamenti esprime la sua profonda soddisfazione: «Ci confermiamo ancora una volta – sottolinea – una delle migliori località balneari d’Italia e della Toscana. Le nostre splendide spiagge sono ancora una volta protagoniste e non solo per la loro bellezza, ma anche per i contestuali servizi offerti. Ne siamo molto orgogliosi e grati agli operatori turistici e balneari che, di anno in anno, investono per migliorare la qualità dei servizi e la fruibilità del nostro mare».

«La conferma per il quarto consecutivo – sottolinea l’assessore all’ambiente Ivan Poccia – ci riempie di soddisfazione ed evidenzia l’importante lavoro fatto non solo sulle politiche ambientali, ma anche riguardo alla sensibilizzazione e al rispetto del nostro delicato ecosistema, di cui mare e laguna sono i protagonisti principali. Ringrazio i nostri concittadini che si impegnano attivamente per la salvaguardia del nostro mare e i nostri operatori turistici per rappresentare un’eccellenza in termini di servizi».

«L’amministrazione comunale, come ogni anno – conclude il sindaco –, farà il giro di distribuzione delle Bandiere Blu e approfitteremo, in quell’occasione, di ringraziare singolarmente ognuno dei nostri operatori balneari. Da parte mia anche io ringrazio i nostri concittadini rispettosi dell’ambiente e fieri delle bellezze del nostro territorio».