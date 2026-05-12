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Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

L'intervento è in programma giovedì 14 maggio

di Redazione
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Roccastrada (Grosseto). Giovedì 14 maggio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Roccastrada per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via del Posatoio.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 9 alle 12.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Piloni e Belagaio. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

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