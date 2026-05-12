“C’era una volta”: la raccolta di racconti scritti dai ragazzi presentata in biblioteca

Follonica (Grosseto).“C’era una volta” e c’è ancora, a Follonica, un gruppo di ragazzi e ragazze che scrivono racconti fantastici. Si chiamano “I fantasiosi”, nome adattissimo per le loro storie fiabesche. La loro raccolta di racconti, intitolata appunto “C’era una volta” e pubblicata dalla casa editrice fiorentina Editpress, sarà presentata giovedì 14 maggio alle 16.15, nei locali della Biblioteca della Ghisa.

Com’è nata questa idea al gruppo di giovanissime penne? L’idea in realtà è venuta alla scrittrice Paola Zannoner e alla direzione della Biblioteca della Ghisa, che da tre anni propongono un corso di scrittura narrativa per i più giovani, corso ambitissimo, in cui ogni anno è aumentata la partecipazione al punto che nello scorso dicembre il corso si è sdoppiato in due gruppi, uno di ragazzi della primaria guidati dalla stessa Zannoner e uno con gli studenti della secondaria di primo grado coordinati dallo scrittore fantasy Simone Calderoni, che lo scorso anno è stato ospite della biblioteca ed è stato molto apprezzato.

La continuità del progetto è fondamentale per la collana che si sta costruendo grazie alla partecipazione entusiasta dei ragazzi e delle loro famiglie e al sostegno convinto dell’assessorato alla cultura del Comune. Tra i nomi, si incontreranno alcuni autori delle precedenti raccolte, segno dell’intenzione di non limitarsi a una bella e stimolante esperienza, ma di proseguire un percorso di conoscenza e approfondimento delle strategie narrative e dei diversi generi che la curatrice Zannoner intende esplorare con gli allievi.

La biblioteca di Follonica accoglie da tempo questa iniziativa rivolta a una fascia d’età che va dai dieci ai quattordici anni e che favorisce una maggiore vicinanza e accoglienza degli adolescenti, facendone un luogo di riferimento per le loro esigenze culturali. Un evento che ogni anno raccoglie sempre più candidature al corso. Infatti, per partecipare al corso, ragazze e ragazzi si candidano inviando una lettera con la propria motivazione e sono selezionati attraverso questo metodo usato nelle Università anglosassoni.

Il punto d’arrivo è il libro che sarà presentato giovedì 14 maggio in Biblioteca: uno scrigno di storie fantastiche inventate da giovani intelligenze artistiche.