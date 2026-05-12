La Torre Massetana ricorda Enzo Marchetti: è stato redattore del giornale per mezzo secolo

Massa Marittima (Grosseto). Proseguono a pieno ritmo le celebrazioni per i 70 anni della Torre Massetana, a Massa Marittima, dopo la grande partecipazione registrata all’evento di inaugurazione della mostra dedicata alla storia del giornale massetano, allestita alla biblioteca comunale e visitabile fino al 30 giugno.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 14 maggio, alle 17, in biblioteca: “La Torre ricorda Enzo Marchetti”, uno dei redattori più amati del giornale che per mezzo secolo dalle colonne della Torre ha interpretato sogni e desideri dei massetani. A vent’anni dalla sua scomparsa La Torre non lo ha dimenticato, e neppure Massa Marittima, per questo il direttore Angelo Soldatini ha voluto dedicargli una serata tutta sua.

Sarà ricordato attraverso i suoi scritti e le sue rubriche, articoli, saggi, poesie, il corsivo di Terenzio, i modi di dire.

Sandro Bindi e Sandro Corbolini interpreteranno le sue più amate canzoni diventate un inno, come “Piazza Garibaldi”, serenata a Massa, e la irriverente “Tirignozzola”. Letture a cura di Liber Pater. Al termine dell’incontro visita guidata alla mostra antologica.

“Marchetti è stato l’interprete più autentico di quella che lui stesso chiamava la ‘massetanità’ – commenta Angelo Soldatini, direttore della Torre Massetana – ovvero quel sentire la propria città. È stato anche la voce critica della vita cittadina, sapeva parlare e scrivere bene: pungente, efficace, intelligente, arguto, ironico, mai sgarbato. Ha scritto per mezzo secolo: articoli, saggi, racconti, poesie, canzoni e due raccolte di vocabolari che, iniziate come rubriche sulla Torre, sono poi diventate due pubblicazioni importanti dove ha raccolto modi di dire: ‘…si diceva’ e il secondo volume… ‘e molti lo dicono ancora’. Anche i suoi racconti sono stati raccolti in una pubblicazione intitolata ‘All’ombra della Torre’. La sua prima rubrica, negli anni 50, si intitolava ‘Olivia risponde’ e l’ultima sua creazione fu ‘Il corsivo di Terenzio’ da dove analizzava in modo piacevolmente ironico la quotidianità massetana”.

“Enzo Marchetti – aggiunge il sindaco Irene Marconi – ha dato il suo contributo alla città non solo attraverso la Torre Massetana: fece anche parte del Consiglio del Terziere di Cittannova, dell’Iride, del Centro Studi. Rifondò la Proloco e ne fu il presidente per alcuni anni da cui nacquero iniziative interessanti come i primi ‘Caffè concerto’ in piazza. Enzo era uno studioso, ricercatore, appassionato di storia locale e tradizioni, scrittore e linguista. Aveva forte il senso dell’appartenenza alla sua comunità e ne interpretava sogni e desideri.”

I prossimi appuntamenti: 11 giugno La Torre ricorda i fondatori, il 22 giugno presentazione della pubblicazione del libro di poesie di Fabrizio Pistolese “Il colore dei giorni”; il 25 giugno “Poesia a Massa”.