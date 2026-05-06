La Coppa Italia di Subbuteo torna in paese: il programma dell’edizione 2026

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Castiglione della Pescaia si prepara a tornare capitale del Subbuteo tradizionale.

Nel weekend del 9 e 10 maggio, il palazzetto dello sport a Casa Mora ospiterà la Coppa Italia, uno degli appuntamenti più attesi del calendario federale della Federazione italiana sportiva calcio da tavolo (Fisct). Una due giorni che unirà agonismo e tradizione sportiva, con atleti e club provenienti da tutta Italia pronti a sfidarsi per conquistare un trofeo che, da sempre, rappresenta un passaggio chiave della stagione.

La scelta di Castiglione della Pescaia, grazie alla collaborazione con l’Associazione castiglionese ospitalità turistica (Acot), presieduta da Paolo Pieraccini, conferma la vocazione del territorio ad accogliere eventi di richiamo nazionale. Un binomio che, nel corso degli anni, ha permesso di consolidare un modello organizzativo efficace, in grado di coniugare qualità dell’evento, servizi e promozione della destinazione.

L’evento della Coppa Italia di Subbuteo tradizionale 2026, organizzato anche con il supporto del settore nazionale Subbuteo di Opes Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, vedrà la partecipazione di oltre 250 persone, tra atleti, accompagnatori e addetti ai lavori, e 28 squadre partecipanti, provenienti da tutta Italia (da Aosta a Palermo, passando anche per Verona, Firenze, Roma, Taranto e Catanzaro, tra le altre).

Il programma

Il programma del fine settimana prevede il tradizionale doppio format: sabato spazio alla competizione individuale, domenica alle sfide a squadre. Nel corso della manifestazione verrà inoltre disputata la Supercoppa di Subbuteo tradizionale, che metterà di fronte la F.lli Bari Reggio Emilia, detentrice dello scudetto della disciplina, e il Subbuteo Club Sombrero di San Miniato, campione in carica della Coppa Italia a squadre.

Nel ricordare l’albo d’oro più recente, l’edizione precedente ha visto imporsi Morgan Croce (Cct Roma) nel torneo individuale, mentre nella competizione a squadre il trofeo è stato conquistato proprio dal Subbuteo Club Sombrero di San Miniato. Un risultato che ha confermato la qualità e la competitività del movimento, e che rende ancora più interessante l’attesa per il nuovo weekend di sfide, dove ogni club cercherà di scrivere la propria pagina in una manifestazione storicamente capace di regalare partite combattute e finali dal grande fascino.

Grande soddisfazione nelle parole di Paolo Pieraccini, presidente di Acot e partner dell’evento: “È per noi motivo di grande orgoglio accogliere nuovamente a Castiglione della Pescaia la Coppa Italia di Subbuteo tradizionale. La scelta del palazzetto di Casa Mora come teatro di questa competizione conferma la nostra cittadina come punto di riferimento per eventi che sanno coniugare sport, agonismo e promozione del territorio. Questa manifestazione consolida un’eccellente partnership con la Fisct (Federazione italiana sportiva calcio da tavolo), un rapporto non solo di proficua collaborazione ma anche di amicizia che portiamo avanti con entusiasmo fin dal 2023. Vedere il Subbuteo tornare qui è la testimonianza di una continuità preziosa, che premia il lavoro svolto per valorizzare una disciplina capace di unire le generazioni. Come Associazione albergatori, siamo pronti a offrire la migliore accoglienza agli atleti e ai loro accompagnatori, certi che la bellezza di Castiglione della Pescaia saprà essere la cornice perfetta per una due giorni di grande sport e socialità”.

Sulla stessa linea il presidente della Fisct Pietro Ielapi, che sottolinea il valore di un appuntamento diventato ormai un riferimento nel calendario: “Castiglione della Pescaia è una località meravigliosa e accogliente, e ogni volta riesce a far sentire atleti, società e famiglie nel posto giusto. La Coppa Italia di Subbuteo tradizionale è un evento che unisce competizione e passione, ma anche amicizia, incontro e condivisione tra generazioni. Tornare al ‘Casa Mora’ significa poter contare su un’organizzazione rodata e su una comunità che ha scelto di credere in questa disciplina. È un segnale importante per tutto il movimento: quando territori, partner e federazione lavorano nella stessa direzione, lo sport cresce e diventa un’opportunità per tutti”.

Il weekend del 9 e 10 maggio rappresenterà quindi non solo un appuntamento agonistico di grande rilievo, ma anche un’occasione per valorizzare il Subbuteo tradizionale come disciplina capace di coinvolgere atleti di diversa età, club provenienti da tutto il Paese e un pubblico che continua a riconoscere nel “calcio in miniatura” un patrimonio sportivo e culturale unico nel suo genere. Castiglione della Pescaia è pronta ad accogliere ancora una volta questo spettacolo, in un contesto che coniuga sport e ospitalità, mare e tradizione, competizione e socialità.