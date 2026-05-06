“A spasso nel Medioevo”: il centro storico torna protagonista con la rievocazione del Grifone

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha approvato l’organizzazione della quinta edizione della manifestazione di rievocazione storica “A spasso nel Medioevo. Sulle orme del Grifone”, che si svolgerà nel centro storico il 19 e 20 settembre.

“L’approvazione della quinta edizione di ‘A spasso nel Medioevo. Sulle orme del Grifone’ – ha affermato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – conferma la volontà dell’amministrazione di investire con continuità nella valorizzazione del centro storico e delle nostre tradizioni. Si tratta di una manifestazione che, anno dopo anno, è cresciuta in qualità e partecipazione, diventando un appuntamento identitario per la città di Grosseto e un’occasione importante di promozione culturale e turistica”.

La manifestazione prevede due giornate di rievocazioni storiche, animazioni, cortei e attività nel centro cittadino, con il coinvolgimento di compagnie storiche e realtà locali. Il Comune garantirà, inoltre, agevolazioni logistiche e autorizzative, tra cui occupazione del suolo pubblico in esenzione, supporto tecnico, servizi per la sicurezza e facilitazioni per la viabilità.

£Con ‘A spasso nel Medioevo. Sulle orme del Grifone’ – ha affermato Bruno Ceccherini, vicesindaco e assessore alle tradizioni popolari – riportiamo il centro storico di Grosseto al centro di un grande evento identitario, capace di unire rievocazione storica, partecipazione delle realtà locali e attrattività turistica. È una manifestazione che cresce anno dopo anno e che rappresenta ormai un appuntamento atteso dalla città e dal territorio. Il nostro obiettivo è valorizzare le tradizioni popolari e rendere sempre più vivo il legame tra comunità e storia”.

L’obiettivo è valorizzare il centro storico e le tradizioni medievali, rafforzando l’attrattività culturale e turistica della città.