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“A spasso nel Medioevo”: il centro storico torna protagonista con la rievocazione del Grifone

Le date dell'edizione 2026

di Redazione
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Grosseto. Il Comune di Grosseto ha approvato l’organizzazione della quinta edizione della manifestazione di rievocazione storica “A spasso nel Medioevo. Sulle orme del Grifone”, che si svolgerà nel centro storico il 19 e 20 settembre.

“L’approvazione della quinta edizione di ‘A spasso nel Medioevo. Sulle orme del Grifone’ – ha affermato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – conferma la volontà dell’amministrazione di investire con continuità nella valorizzazione del centro storico e delle nostre tradizioni. Si tratta di una manifestazione che, anno dopo anno, è cresciuta in qualità e partecipazione, diventando un appuntamento identitario per la città di Grosseto e un’occasione importante di promozione culturale e turistica”.

La manifestazione prevede due giornate di rievocazioni storiche, animazioni, cortei e attività nel centro cittadino, con il coinvolgimento di compagnie storiche e realtà locali. Il Comune garantirà, inoltre, agevolazioni logistiche e autorizzative, tra cui occupazione del suolo pubblico in esenzione, supporto tecnico, servizi per la sicurezza e facilitazioni per la viabilità.

£Con ‘A spasso nel Medioevo. Sulle orme del Grifone’ – ha affermato Bruno Ceccherini, vicesindaco e assessore alle tradizioni popolari – riportiamo il centro storico di Grosseto al centro di un grande evento identitario, capace di unire rievocazione storica, partecipazione delle realtà locali e attrattività turistica. È una manifestazione che cresce anno dopo anno e che rappresenta ormai un appuntamento atteso dalla città e dal territorio. Il nostro obiettivo è valorizzare le tradizioni popolari e rendere sempre più vivo il legame tra comunità e storia”.

L’obiettivo è valorizzare il centro storico e le tradizioni medievali, rafforzando l’attrattività culturale e turistica della città.

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