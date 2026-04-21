Un set strumentale per la Chirurgia dell’ospedale: donazione di Insieme in Rosa al Sant’Andrea

Massa Marittima (Grosseto). Uno strumento per il reparto di Chirurgia dell’ospedale di Massa Marittima: lo ha donato l’associazione Insieme in Rosa lunedì 20 aprile.

Si tratta un set per fistulectomia (completo di accessori) del valore di 9.200 euro. Il dispositivo permette di entrare attraverso piccole aperture cutanee sia per evidenziare, ma anche per prevenire lesioni cancerose.

Lo strumento andrà ad arricchire le dotazioni del reparto di Chirurgia generale diretto dal dottor Simone Cecconi, che dichiara: «Tale donazione è sicuramente importante per il trattamento delle patologie descritte e quindi di aiuto per i pazienti, ma ha anche un ulteriore significato perché evidenzia come gli ospedali periferici siano importanti per il nostro sistema sanitario».

«È la terza donazione che la nostra associazione fa al Sant’Andrea nel giro di pochi mesi – spiega Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa –, dato che nelle precedenti occasioni erano state donate delle copertine per l’Oncologia e per gli utenti della Radioterapia e la pompa per la Gastroenterologia».

«Vogliamo ringraziare Insieme in Rosa e tutte le persone che hanno contribuito alla raccolta fondi – dichiara il direttore del presidio ospedaliero, Michele Dentamaro -, con l’occasione ringraziamo anche tutto il personale sanitario della Chirurgia e del blocco operatorio di Massa Marittima, che svolge un’attività fondamentale per le esigenze della comunità locale e non solo»