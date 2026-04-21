Rigenerazione dell’area Peep di via de Barberi: il Comune avvia la variante urbanistica

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha avviato il procedimento per una variante al Regolamento urbanistico relativa alla rigenerazione e al completamento dell’area Peep di via de Barberi.

L’intervento rientra nella proposta Pinqua e prevede la realizzazione dei lotti da 1 a 6, oltre alla delocalizzazione di una parte dei volumi residenziali in altre aree del tessuto urbano del capoluogo.

“Con l’avvio di questo procedimento – sottolinea il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – compiamo un passo importante nella direzione della rigenerazione urbana di un’area strategica della nostra città. Non si tratta soltanto di un intervento edilizio, ma di un’operazione complessiva che punta a ridare coerenza, qualità e prospettiva a un pezzo significativo del tessuto urbano. La scelta che abbiamo fatto è quella di lavorare sul completamento dell’area di via De Barberi e, al tempo stesso, su una più razionale distribuzione delle funzioni e dei volumi all’interno del capoluogo. È un approccio che guarda alla città nel suo insieme, evitando consumo di nuovo suolo e puntando invece sulla rigenerazione di ciò che già esiste.

La proposta Pinqua rappresenta in questo senso uno strumento fondamentale, perché ci consente di tradurre una visione in interventi concreti, con ricadute positive sia sul piano abitativo che su quello della qualità urbana e dei servizi. Vogliamo una città più ordinata, più accessibile e più vivibile, e questo percorso va esattamente in quella direzione. È un lavoro che si fonda sul rispetto delle regole e delle valutazioni tecniche e ambientali, ma anche su una forte attenzione alla partecipazione e al confronto con il territorio. Intervenire su quest’area significa anche affrontare nodi storici e criticità che si sono stratificati nel tempo, con l’obiettivo di superarle e restituire piena funzionalità e valore a un comparto urbano che può avere un ruolo importante nello sviluppo futuro della città.”

Con la delibera sono stati approvati i principali elaborati tecnici, tra cui la relazione illustrativa, gli studi geologici e ambientali e la verifica di assoggettabilità a Vas. È stato inoltre preso atto del programma di informazione e partecipazione rivolto a cittadini e soggetti interessati.

Il procedimento coinvolgerà diversi enti e amministrazioni, chiamati a esprimersi nei tempi previsti dalla normativa.

“Con questo atto – aggiunge l’assessore all’urbanistica, Fabrizio Rossi – avviamo un intervento importante di rigenerazione urbana per l’area di via De Barberi. L’obiettivo è completare i lotti previsti e, allo stesso tempo, migliorare la qualità complessiva del tessuto urbano attraverso una distribuzione più equilibrata dei volumi residenziali. Si tratta di un passaggio concreto nell’ambito della proposta Pinqua, che ci permette di dare risposta a esigenze abitative e di riqualificazione, nel rispetto delle procedure e delle valutazioni ambientali previste. Particolare attenzione sarà dedicata alla trasparenza e alla partecipazione, coinvolgendo enti e cittadini nelle fasi successive del procedimento. Finalmente grazie a questa amministrazione togliamo dal degrado l’intero quartiere e daremo un futuro al centro commerciale esistente e alla cittadella dello studente dei servizi”.

Il procedimento è immediatamente eseguibile ed è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito comunale.