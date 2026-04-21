Giacomo Cerboni entra in Azione: “Ritrovo valori e ideali che mi hanno sempre contraddistinto”

Grosseto. “Ho deciso di entrare in Azione perchè le idee che ho sempre professato nella mia ormai trentennale esperienza politica si sposano perfettamente con quelle di questo partito”.

Con queste parole Giacomo Cerboni, consigliere comunale del gruppo misto di minoranza a Grosseto ed ex assessore al bilancio della prima Giunta guidata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa, affiancato da Francesco Grassi, segretario provinciale di Azione, e dall’onorevole Giulio Sottanelli, commissario del partito in Toscana, il suo ingresso nel movimento politico guidato a livello nazionale da Carlo Calenda.

“La mia attività politica ha attraversato molte esperienze in questo ambito – ha spiegato Cerboni –, ma ho avuto sempre dei punti fermi: il cattolicesimo liberale, la liberaldemocrazia e il popularismo europeo. In genere, quando ho cambiato schieramento politico in passato era perchè non riscontravo più questi valori in cui credo fermamente. Oggi il mondo è diverso rispetto a quello che abbiamo spiegato ai nostri figli, stanno accadendo fatti drammatici che credevamo che non potessero più verificarsi. Non esiste più il bipolarismo, ma ci può essere una via di mezzo ed è quella di chi, come me, crede nelle liberaldemocrazie. Da tempo non sono più iscritto ad un partito politico (l’ultimo è stato la Lega, ndr), ho pensato anche di abbandonare il mio impegno in questo ambito, ma ciò che accade nel mondo, che sta bruciando, mi ha fatto prendere la decisione di dare ancora il mio contributo”.

Cerboni ha poi gettato uno sguardo alla prossima scadenza elettorale: le elezioni amministrative a Grosseto, in programma nel 2027: “Per molti anni ho compromesso le mie idee con chi la pensava in modo un bel po’ più differente dal mio – ha sottolineato – perchè ero convinto che in politica il voto in più facesse la differenza, ma adesso la penso diversamente. Ciò che conta sono le idee omogenee e un modo di ragionare che rema nella stessa direzione. Sono convinto che a Grosseto ci siano ampi margini per dare un senso di discontinuità con l’attuale amministrazione, la città ha bisogno decisamente di un cambio di passo”.

“Ringrazio l’onorevole Sottanelli perchè mi ha dedicato molto tempo nelle sue visite a Grosseto ed oggi è qui presente accanto a me – ha concluso Cerboni -. In questo nuovo partito non cerco un ruolo o una poltrona, altrimenti avrei fatto scelte differenti, ma la liberaldemocrazia”.

“Per Azione è un giorno molto importante – ha aggiunto Francesco Grassi, segretario provinciale del partito – perchè Giacomo Cerboni ha deciso di entrare nel nostro movimento politico. E’ una persona che stimiamo da molto tempo e ha un’esperienza politica da vendere. Grazie a lui, Azione può entrare in Consiglio comunale a Grosseto ed essere protagonista della vita politica cittadina. Siamo un partito pragmatico e obiettivo, cerchiamo di guardare i fatti in vista di possibile alleanze per le amministrative del 2027. Grosseto è in enorme difficoltà, questa amministrazione ha creato una situazione insostenibile e il nostro obiettivo è quello di far crescere di nuovo il capoluogo maremmano”.

“Da qualche mese do una mano, in qualità di commissario toscano, agli iscritti toscani del partito – ha spiegato l’onorevole Sottanelli -. Sono contento del lavoro svolto da Azione a Grosseto, che è una provincia importante. Do il benvenuto a Giacomo Cerboni, che ha alle spalle una carriera amministrativa significativa ed un percorso da persona libera perchè non vive di politica; inoltre, potrà essere una voce autorevole in Consiglio comunale. Vogliamo una classe dirigente che si metta a disposizione dei cittadini con generosità senza chiedere niente in cambio”.