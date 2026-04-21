Acot rinnova il consiglio direttivo: Paolo Pieraccini confermato alla presidenza

​Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’Associazione castiglionese ospitalità turistica (Acot) riparte nel segno della continuità e di una nuova visione strategica. L’assemblea dei soci ha confermato all’unanimità Paolo Pieraccini alla presidenza per il prossimo mandato.

​Insieme a lui, il nuovo assetto vede come vice presidenti Paola Bianchi (Hotel L’Approdo) e Robi Veltroni (Roccamare Resort). Il consiglio direttivo si completa con la riconferma di Massimiliano Magrini (Hotel Perla) e l’ingresso di tre nuovi volti: Elisa Mesce (albergo La Scogliera), Daniele Scribano (Piccolo Hotel e Cav I Mari) e Duccio Boschi (Vatluna Relais e hotel C’Era una Volta).

​”Dobbiamo smettere di pensare a Castiglione come a un’isola felice a sé stante – ha dichiarato con forza il presidente Paolo Pieraccini –. La bellezza del nostro borgo rischia di non bastare più a vincere le sfide del mercato globale. Per tentare di diventare una vera ‘destinazione’ dobbiamo iniziare a ragionare finalmente come territorio unito: servono servizi moderni e collegamenti veloci, ma soprattutto il coraggio di una semplificazione radicale. ​La burocrazia non può continuare a essere il freno a mano tirato per chi investe e crea valore. È tempo di capire che solo una promozione unitaria della Maremma toscana, libera da inutili campanilismi e intoppi amministrativi, ci potrà rendere un brand davvero unico e capace di competere sul mercato internazionale. O corriamo insieme come territorio, o rischiamo di restare a guardare.”

​L’Associazione ringrazia i consiglieri uscenti e augura buon lavoro al nuovo direttivo, già operativo per affrontare i nodi cruciali della prossima stagione turistica.