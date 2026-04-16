Bonus idrico: il Comune approva le nuove condizioni per ottenere le agevolazioni

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello rende noto che, nei giorni scorsi, la Giunta ha approvato le nuove soglie per ottenere il servizio idrico integrativo.

«La soglia limite di accesso è pari 9.796 euro – spiega la vicesindaco di Orbetello, Chiara Piccini, che, tra altre, detiene anche la delega al sociale –, ma abbiamo inteso elevarla a 20mila euro nelle situazioni di particolare criticità: per i nuclei familiari con almeno 3 figli minori; in presenza nel nucleo di un soggetto con handicap ex L.104/1992 o invalidità ex L. 102/2009; in presenza nel nucleo di un componente con patologie gravi certificate che necessitino un significativo maggior utilizzo di acqua».

«Un intervento – sottolinea Piccini – che ci è sembrato giusto e necessario per sostenere le famiglie con redditi anche più elevati, ma che sono chiamate ad affrontare ogni giorno difficoltà e situazioni straordinarie. Anche questo è un modo per essere vicini ai più fragili come consuetudine della nostra amministrazione».

Il bando per le modalità di accesso all’agevolazione è pubblicato integralmente sul sito del Comune di Orbetello: i cittadini residenti nel territorio di competenza dell’Ente hanno tempo per richiedere il bonus fino al 22 maggio 2026.

La domanda di partecipazione al bando, insieme ai moduli allegati, deve essere compilata unicamente sul modello appositamente predisposto dal Comune.

Il modello di domanda è disponibile all’ Urp situato nella sede comunale di piazza del Plebiscito 1, o potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Orbetello all’indirizzo web www.comune.orbetello.gr.it – sezione “Bandi e gare”.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata da copia del documento e della firma del richiedente, potrà essere presentata nelle seguenti modalità:

consegna all’Ufficio Protocollo del Comune, in piazza Plebiscito, 1, esclusivamente negli orari di apertura al pubblico;

a mezzo posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo protocollo@pec.comuneorbetello.it. purché l’invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali siano corrispondenti all’intestatario della domanda.

Per maggiori informazioni, per leggere il bando completo e scaricare la modulistica, visitare il sito istituzionale del Comune di Orbetello.