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Terza laurea per Ivana Danti: ha presentato una tesi sul Parco della Maremma

di Redazione
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Grosseto. Un nuovo importante traguardo accademico per Ivana Danti, funzionaria del Comune di Grosseto all’ufficio Relazioni Internazionali e cooperazione territoriale, che ha conseguito la sua terza laurea.

La “tri-dottoressa” ha ottenuto il titolo all’Università degli Studi di Siena, alla Facoltà di Scienze politiche e internazionali, nel corso di laurea magistrale in Scienze delle Amministrazioni, riportando il brillante voto di 110.

La tesi, in Diritto amministrativo del territorio e del turismo, dal titolo “Parchi e turismo nella provincia di Grosseto: il caso del Parco della Maremma”, è stata seguita dal relatore professor Massimiliano Bellavista. Un lavoro che mette in luce non solo la passione per lo studio, ma anche una profonda competenza nell’analisi e nella valorizzazione del territorio maremmano, con particolare attenzione al rapporto tra tutela ambientale e sviluppo turistico.

Con questo ulteriore successo formativo, Ivana Danti conferma un percorso accademico di alto livello, unito a una concreta esperienza professionale al servizio della pubblica amministrazione.

Alla dottoressa Ivana Danti giungono le felicitazioni della redazione per questo prestigioso traguardo.

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