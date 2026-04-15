Cicloturismo, torna la Centochilometri della Granocchia: ecco come partecipare

Paganico (Grosseto). Torna sabato 25 aprile a Paganico la Centochilometri della Granocchia, la manifestazione cicloturistica organizzata dall’Asd Ciclistica Valdombrone in collaborazione con il Comune di Civitella Paganico e la Pro Loco di Paganico. Un appuntamento ormai consolidato che ogni anno richiama centinaia di partecipanti e che unisce sport, promozione del territorio e valorizzazione paesaggistica.

“La Centochilometri della Granocchia rappresenta un appuntamento importante per il nostro territorio – dichiara il vicesindaco di Civitella Paganico Marco Bettaccini – perché unisce sport, promozione turistica e valorizzazione del paesaggio. I ciclisti attraversano borghi, strade panoramiche e aree naturalistiche che raccontano l’identità della nostra comunità. È un evento capace di generare presenze e di far conoscere le eccellenze ambientali, culturali ed enogastronomiche locali. Per questo l’amministrazione comunale sostiene con convinzione la manifestazione anche dal punto di vista economico, riconoscendone il valore per la promozione e la crescita del territorio”.

“La Centochilometri della Granocchia è prima di tutto una giornata di sport e condivisione – aggiunge Emilio Mariottini, presidente della Ciclistica Valdombrone – pensata per far scoprire ai cicloturisti le strade e i panorami della Val di Farma e dell’alta Maremma. Ogni edizione è resa possibile grazie al Comune di Civitella Paganico e alla bella collaborazione tra la nostra associazione e le Pro Loco di Paganico, Pari e Torniella, protagoniste nell’organizzazione dei ristori lungo il percorso. L’obiettivo è offrire un evento accogliente e sicuro, mantenendo lo spirito cicloturistico che da sempre caratterizza la manifestazione”.

Il programma

La manifestazione, non competitiva, attraversa le strade della valle dell’Ombrone e del Farma, la riserva naturale di Tocchi e l’alta Maremma, toccando paesi e paesaggi caratteristici con l’obiettivo di promuovere la storia, la cultura e le eccellenze enogastronomiche locali. Il percorso si sviluppa lungo itinerari panoramici che collegano, tra gli altri, Civitella Marittima, Pari, le Terme di Petriolo, Monticiano, Iesa, Torniella e Roccastrada, offrendo ai partecipanti un’esperienza cicloturistica immersa nel paesaggio della Maremma.

Il ritrovo è previsto presso la Casa del Fiume a Paganico, con partenza alla francese da piazza della Vittoria tra le 8.30 e le 9.00. I partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi differenziati per lunghezza e difficoltà: il lungo, di circa 120 chilometri con 2.270 metri di dislivello, il medio, di 90 chilometri con 1.650 metri di dislivello, e il corto, di circa 68 chilometri con 1.000 metri di dislivello. Nel solo percorso lungo è previsto anche un tratto cronometrato di 3,7 chilometri con pendenza media del 6,4%.

L’organizzazione prevede punti di ristoro lungo i tracciati, assistenza tecnica, carro scopa e pasta party finale, oltre alla possibilità per i partecipanti di scegliere liberamente il percorso più adatto al proprio livello, nel rispetto dello spirito cicloturistico e non competitivo della manifestazione.

La Centochilometri della Granocchia è valida come prova del circuito toscano di cicloturismo e del Giro del Granducato di Toscana e rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più attesi della primavera nel territorio di Civitella Paganico.

Le iscrizioni sono aperte online e sul posto nei giorni precedenti la manifestazione. Tutte le informazioni e il regolamento completo sono disponibili sul sito www.valdombrone.com