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Nuovo appuntamento con il corso d’arte: Silver Surfer e controculture al centro dell’incontro

L'iniziativa è in programma venerdì 17 aprile

di Redazione
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Grosseto. Venerdì 17 aprile, alle 18.00, al Polo Le Clarisse di Grosseto è in programma un nuovo incontro del corso di estetica ribelle, che vedrà ospite Andromalis, autore e illustratore tra i principali esponenti del fumetto underground italiano.

L’incontro

Questo appuntamento sarà dedicato alla presentazione della sua ultima opera, un mini saggio a fumetti incentrato sulla figura di Silver Surfer, interpretata come icona della cultura pop americana e analizzata attraverso le sue trasformazioni all’interno delle controculture. Il percorso visivo e narrativo proposto da Andromalis attraversa riferimenti che vanno da Rick Griffin ai Cramps, dai Dead Kennedys a Bad Trip, fino alla figura di Dennis Wilson, surfista e batterista dei Beach Boys, evocato come simbolo del “surfista argentato caduto”, tra mito, eccesso e autodistruzione.

Nato a Roma nel 1969, Andromalis, pseudonimo di Andrea Malis, ha sviluppato la propria ricerca artistica muovendosi tra fumetto, animazione, illustrazione e grafica musicale. Nel panorama del fumetto italiano è riconosciuto come uno dei principali interpreti dell’underground romano. La sua attività si colloca deliberatamente al di fuori delle logiche dell’editoria mainstream: ha collaborato con numerose pubblicazioni indipendenti e, insieme ad altri artisti, ha fondato il collettivo musicale Open Zoo, nato con l’intento di trasformare l’arte in uno strumento di apertura e resistenza alla standardizzazione culturale.

L’incontro è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura: sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa prima dell’inizio della lezione al costo di 10 euro.

Per informazioni è possibile contattare il Polo culturale Le Clarisse allo 0564.488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

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