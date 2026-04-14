Via Circonvallazione, al via i lavori: attenzione ai divieti e alle modifiche al traffico

Capalbio (Grosseto). Sono iniziati i lavori di rifacimento e rinnovamento di via Circonvallazione. La via, tratto molto importante per la viabilità e la circolazione all’interno di Capalbio capoluogo, vedrà il rifacimento del manto stradale, dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale e verticale.

“La nostra amministrazione in questi anni – ha dichiarato il sindaco Gianfranco Chelini – ha lavorato molto sul versante della viabilità, del decoro e della messa in sicurezza delle strade sia urbane che extraurbane. Riteniamo sia un nostro dovere consegnare alla comunità capalbiese un parco stradale più moderno e in grado di facilitare gli spostamenti con o senza l’ausilio delle autovetture. Nelle prossime settimane, inoltre, ci saranno altri interventi di manutenzione e rifacimento del manto stradale nel comune”.

I lavori

Le operazioni, promosse dal Comune di Capalbio, mireranno sia a garantire una maggiore sicurezza per i pedoni e i veicoli che a migliorare la viabilità. L’intervento di rifacimento e rinnovamento interesserà circa 500 metri della via.

“Si tratta di un intervento – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Marzia Stefani – volto a migliorare una delle arterie più importanti e strategiche del capoluogo. Via Circonvallazione, infatti, è una strada particolarmente utilizzata sia dai residenti che dai visitatori. Consegnarla completamente rinnovata prima dell’inizio della stagione estiva, quando le presenze turistiche aumenteranno significativamente, genererà un beneficio a vantaggio di tutti, anche delle attività che lavorano nel centro storico di Capalbio”.

L’intervento avrà un costo di circa 150mila euro. Al fine di facilitare i lavori, è stata prevista la variazione temporanea della circolazione sia in via Circonvallazione che in via Nuova, a partire dalle o7 di lunedì 13 aprile e fino al termine delle operazioni.

Sono stati istituiti infatti il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori (di volta in volta segnalato da apposita segnaletica temporanea); il limite massimo di velocità pari a 10 km/h sempre nei tratti interessati dalle operazioni di rifacimento; il divieto di transito ai pedoni sempre nell’area in cui ci saranno i lavori e nel raggio di azione dei macchinari.