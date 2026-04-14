Il Comune sostiene gli studenti: contributo per la partecipazione al concorso musicale “Città di Scandicci”

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha disposto la concessione di un contributo economico a favore dell’Istituto comprensivo Grosseto 4 a sostegno delle spese organizzative per la partecipazione al 15° concorso internazionale musicale “Città di Scandicci”.

L’iniziativa, rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale, si terrà a Scandicci (Firenze) il 12 maggio ed è finalizzata a promuovere la cultura musicale, l’inclusione e lo sviluppo di competenze espressive e relazionali attraverso la musica.

Il contributo è concesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunale per l’erogazione dei benefici economici e copre una quota delle spese previste per la partecipazione all’evento. L’importo sarà liquidato a seguito della realizzazione dell’iniziativa e della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.

“Con questo contributo – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione, Angela Amante – intendiamo sostenere concretamente il valore della formazione musicale all’interno del percorso scolastico, riconoscendone il ruolo fondamentale nella crescita personale e culturale degli studenti. La partecipazione al concorso internazionale musicale ‘Città di Scandicci’ rappresenta un’importante occasione di confronto, di espressione e di arricchimento per i ragazzi, che potranno mettere alla prova le proprie competenze in un contesto stimolante e qualificato. Crediamo fortemente che la musica sia uno strumento educativo capace di favorire inclusione, collaborazione ed empatia, contribuendo a sviluppare sensibilità e spirito di gruppo. Per questo motivo, come amministrazione, continuiamo a investire in iniziative che valorizzano il talento dei giovani e supportano il lavoro delle scuole del territorio. Sostenere l’Istituto comprensivo Grosseto 4 in questo percorso significa promuovere opportunità concrete per i nostri studenti e rafforzare il legame tra scuola, territorio e comunità”.

È responsabilità dell’Istituto comprensivo Grosseto 4 l’organizzazione e la gestione, nonché ogni responsabilità connessa allo svolgimento dell’evento. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Grosseto.