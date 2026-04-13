Realizzazione e gestione dei centri estivi 2026: ecco l’avviso del Comune

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano ha pubblicato un avviso sulla piattaforma Start per l’avvio di una consultazione preliminare di mercato finalizzata alla definizione del modello gestionale e all’individuazione degli operatori economici interessati alla realizzazione e gestione dei centri estivi 2026.

Si tratta di un’indagine esplorativa, con finalità esclusivamente conoscitiva, che ha l’obiettivo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati e acquisire elementi utili alla costruzione della futura procedura.

L’avviso

L’avviso, infatti, non costituisce in alcun modo procedura di affidamento né avvio di gara e non comporta obblighi per l’amministrazione. La consultazione serve a raccogliere dichiarazioni di disponibilità da parte degli operatori e a qualificare la forma giuridica della procedura che sarà successivamente attivata, valutando se procedere con affidamento diretto, procedura negoziata o concessione di servizi, in base anche alla distribuzione del rischio operativo.

L’indagine è rivolta a enti del terzo settore, operatori economici ed enti pubblici che operano in ambito educativo, sociale, sportivo e ricreativo, con esperienza in attività rivolte a minori.

I centri estivi saranno destinati a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e si svolgeranno nei mesi estivi nei plessi scolastici di Manciano e Marsiliana, con organizzazione di attività educative, ludiche e ricreative.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate attraverso la piattaforma Start entro il 19 aprile 2026.

Tutti i dettagli e la documentazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Manciano.