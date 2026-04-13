“Stop al taglio degli alberi”: Grosseto al centro organizza una manifestazione

Grosseto. “Cresce tra i cittadini di Grosseto il sentimento di sdegno, rabbia e frustrazione per l’abbattimento delle alberature pubbliche, pianificato dall’amministrazione Vivarelli Colonna, che sta irreversibilmente cambiando il volto di diverse zone della città, cancellando in poche settimane un patrimonio costruito in decenni”.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’associazione Grosseto al centro.

“C’è chi racconta di aver scelto di comprare casa e vivere in alcune vie proprio per la presenza degli alberi, oggi abbattuti, con conseguenze concrete sulla qualità della vita e sul valore delle abitazioni – continua la nota -. Sabato 18 aprile, alle ore 18, davanti al Municipio in piazza Duomo, cittadine e cittadini scenderanno in piazza per chiedere lo stop agli abbattimenti non adeguatamente motivati e una revisione delle decisioni adottate”.

La manifestazione è promossa dall’associazione Grosseto al centro.

“Al centro della contestazione c’è anche il valore economico delle alberature – prosegue il comunicato –. Secondo autorevoli pareri tecnici, un singolo albero adulto può valere decine di migliaia di euro, per un totale complessivo degli alberi abbattuti che supera i 2 milioni di euro di patrimonio pubblico distrutto. Alberi che non sono semplici elementi decorativi, ma forme di vita e beni comuni, la cui perdita è definitiva”.

“Non siamo contro gli abbattimenti quando sono realmente necessari – dichiara Matteo Della Negra, per Grosseto al centro -, ma decisioni come queste, che incidono in modo irreversibile sul patrimonio pubblico, non possono essere prese senza valutazioni tecniche solide, verificabili e senza un reale confronto”.

“Secondo tecnici, associazioni e ordini professionali, le perizie del Comune hanno evidenziato lacune, mancanza di elementi essenziali ed errori – sottolinea l’associazione -. In alcuni casi, perizie indipendenti hanno evidenziato la possibilità di interventi alternativi all’abbattimento, basati su una corretta manutenzione degli alberi. Nonostante ciò, gli abbattimenti stanno proseguendo.

In particolare, i cittadini chiedono:

tutela del patrimonio arboreo attuale e futuro;

trasparenza e condivisione delle decisioni;

che siano consentite verifiche tecniche indipendenti;

una gestione scientifica del verde urbano:

il rispetto del principio per cui l’abbattimento deve essere l’ultima soluzione”.

Nel frattempo, sono già state attivate iniziative legali e ne sono in preparazione altre: “Se verranno accertati errori o responsabilità, è giusto che i danni non ricadano sui cittadini, ma su chi li ha causati – aggiunge Della Negra -. Gli alberi sono patrimonio della città, non possono essere distrutti senza responsabilità. Grossetani, partecipate!”