“Pensionato alle Rose”: la commedia in scena nella Sala Friuli

Grosseto. Mercoledì 15 aprile, alle 17, nella Sala Friuli in piazza San Francesco 2 a Grosseto, avrà luogo lo spettacolo “Pensionato alle Rose”, commedia in due atti di Enrico Scaravelli, rappresentata dalla compagnia teatrale “Ripartiamo da qui”. L’ingresso è libero.

Lo spettacolo

L’azione si svolge in una casa di riposo per anziani, dove si creano scambi vivaci e intrighi fra gli ospiti residenti. Il pensionato alle Rose non è solo un ambiente dove consumare il tempo che avanza inesorabile, ma un luogo nel quale instaurare relazioni e passare piacevoli momenti insieme, anche riflettendo sul dolceamaro che l’esistenza riserva a tutti e sulla fortuna di non trascorrere la vecchiaia in solitudine. Qui, nella lenta tranquillità di ogni giorno, nascono talvolta situazioni insolite o anche raggiri, che alterano i rapporti umani e le abitudini quotidiane; proprio in questi maldestri tentativi, subiti e smascherati, consiste l’attualità della storia rappresentata. Nonostante antipatie e piccoli rancori, l’importante è sentirsi ancora vivi, scoprendo che possono esserci sempre nuove occasioni di gioia…

“Ripartiamo da qui” è una compagnia teatrale amatoriale, costituitasi a Grosseto dall’incontro di attrici e attori con precedenti esperienze di recitazione. Unita dal comune interesse per la rappresentazione scenica di commedie brillanti, si esibisce nell’ambito di eventi organizzati sul territorio, aderisce a programmi di promozione locale e raccolte fondi per enti benefici, partecipa a rassegne estive e invernali, che si svolgono in città con il patrocinio dell’amministrazione comunale.