Impianti da fonti rinnovabili, il Comune incontra i capigruppo: “Preoccupati per il paesaggio”

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino richiama l’attenzione sulla crescente pressione legata alla presentazione di progetti per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili sul territorio comunale, tra cui una proposta di agrivoltaico che supera i 150 ettari, oltre ad ulteriori interventi che stanno progressivamente arrivando agli uffici.

Un quadro che l’amministrazione considera con attenzione e senso di responsabilità, alla luce delle ricadute che opere di queste dimensioni possono avere sul paesaggio, sull’identità del territorio e sulle attività economiche locali, a partire dal turismo e dall’agricoltura.

Per questo motivo è stato deciso di convocare i capigruppo consiliari, con l’obiettivo di condividere le informazioni disponibili e avviare un confronto istituzionale su un tema che richiede una posizione chiara e unitaria.

«Siamo di fronte a progetti che per estensione e impatto non possono essere valutati come interventi ordinari – dichiara il sindaco Francesca Travison –. La transizione energetica è un obiettivo che condividiamo, ma deve essere accompagnata da una pianificazione attenta e rispettosa delle caratteristiche dei territori. Non è pensabile che scelte di questa portata vengano affrontate senza un coinvolgimento reale delle comunità locali».

L’amministrazione comunale intende approfondire gli aspetti tecnici e normativi legati alle proposte presentate, anche in relazione alle competenze dei diversi livelli istituzionali, e individuare strumenti utili a tutelare il territorio comunale.

«Serve una visione complessiva – prosegue il sindaco – che tenga insieme sviluppo e tutela, evitando interventi che rischiano di compromettere in modo irreversibile il paesaggio e gli equilibri locali».