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Le Esperienze D. M. in scena al Teatro Moderno

Lo spettacolo è in programma venerdì 10 aprile

di Redazione
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Grosseto. Dopo due stagioni esaltanti, che hanno visto Esperienze D. M. collezionare un sold out dopo l’altro, tornano i tre ragazzacci terribili con una terza stagione completamente elettrizzante.

Un evento straordinario che unisce arte, musica, performance e suggestioni visive.

Sul palco, atmosfere oniriche e momenti di pura energia accompagneranno il pubblico in un percorso dove realtà e immaginazione si fondono, regalando emozioni intense e continue sorprese.

Simone Paciello, content creator da 2.100.000 milioni di follower su Instagram, 2.100.000 su Tik Tok e 2.350.000 su You Tube, Riccardo Dose, con 1.700.000 su Instagram, 2.540.000 su You Tube e 700.000 su Tik Tok, e Daniel D’Addetta, con 692.000 follower su Instagram, tornano live in questi giorni in Toscana.

Venerdì 10 aprile, alle 21, lo spettacolo arriverà al Teatro Moderno di Grosseto: per chi non vuol mancare, sono disponibili gli ultimissimi biglietti sul sito di TicketOne.

Tutto pronto quindi, per vivere un venerdì sera diverso, divertente e coinvolgente, grazie all’organizzazione del Gruppo Anteprima di Alessandria.

Per acquistare i biglietti: https://www.ticketone.it

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