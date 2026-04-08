Pagamento degli stipendi ai dipendenti del Comune: Cgil e Uil organizzano assemblea

Isola del Giglio (Grosseto). Un’assemblea partecipata dai lavoratori, quella organizzata da Fp Cgil e Uil Fp all’Isola del Giglio.

Presente la stragrande maggioranza dei lavoratori con solo un’assenza per motivi di salute.

“Centrale l’argomento relativo al pagamento degli stipendi, che ha visto la convergenza dei rappresentanti sindacali provinciali con i dipendenti del Comune, che reputano non più accettabili ritardi nell’erogazione degli emolumenti – si legge in una nota dei due sindacati -. È stato ricordato che da ottobre 2025 è ben la quarta volta che questo si verifica e mette in difficoltà i lavoratori. La situazione dell’isola è unica nel contesto nazionale e rappresenta una grave mancanza da parte di un’amministrazione pubblica che dovrebbe essere esempio virtuoso anche per altri settori del mondo del lavoro privato”.

“Chiara la posizione di Cgil e Uil nel chiedere la procedura di conciliazione alla Prefettura e dare spazio ad altre iniziative, tra le quali la richiesta di interessi e danni qualora si dovessero ripetere analoghe situazioni – prosegue il comunicato -. Dito puntato anche su altri aspetti, tra i quali la riapertura della trattativa con la revisione di alcune voci del salario accessorio, come le indennità, che sono state oggetto di contrasto anche per il 2025. L’amministrazione sembra orientata al pagamento di alcune indennità nonostante non sia stato costituito il fondo e non ci sia stata alcuna contrattazione con i sindacati e questo non rispetta le norme in vigore su tali materie. Altro punto dolente è quello dell’organizzazione, che è critica per la mancanza di personale e che vede l’amministrazione scaricare sul personale responsabilità sui vari settori dell’ente”.

“Iniziative specifiche saranno intraprese congiuntamente da Cgil e Uil per ripristinare un clima di rapporti e relazioni sindacali corrette che rispettino non solo la forma e diano al personale quella serenità per affrontare la gestione complessa in un territorio particolare come quello dell’isola – termina la nota -. Su questo Cgil e Uil formalizzeranno precise richieste al Comune per evitare l’acuirsi delle criticità auspicando un rapporto che sino ad oggi ha creato e crea disagi ai lavoratori e impatto negativo sui servizi al cittadino”.