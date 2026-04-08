Il tempo lento come chiave per una nuova esperienza turistica: nuovo appuntamento con “Direzione Scarlino”

Scarlino (Grosseto). Un’occasione di confronto su come sta cambiando il modo di viaggiare e di vivere i territori, con una crescente attenzione al benessere e alla qualità del tempo.

Venerdì 10 aprile, alle 15.00, la sala meeting della Marina di Scarlino, al Puntone, ospita il nuovo appuntamento del ciclo “Direzione Scarlino – Dialoghi sul turismo che cambia”, promosso dall’assessorato al turismo del Comune di Scarlino in collaborazione con il Parco delle Colline Metallifere.

L’incontro

L’incontro, dal titolo “Il valore del tempo lento. Mindfulness, benessere e nuovi modi di vivere i luoghi”, approfondisce il ruolo delle pratiche legate alla consapevolezza e al benessere nella costruzione di un’offerta turistica capace di valorizzare il territorio attraverso esperienze autentiche e sostenibili.

Interverranno Cristiana Zanello, naturopata e istruttrice di mindfulness, e Giancarlo Cescatti, direttore di Apt Fiemme Cembra, che porteranno esempi e riflessioni su modelli turistici orientati alla relazione con l’ambiente e alla qualità dell’esperienza.

«Il turismo sta evolvendo verso forme sempre più attente al benessere della persona e alla qualità del tempo – dichiara l’assessore al turismo Silvia Travison –. Approfondire questi temi significa offrire nuove chiavi di lettura anche agli operatori, in una prospettiva di crescita che valorizzi le caratteristiche del nostro territorio».

Il percorso “Direzione Scarlino” ha già affrontato nei precedenti appuntamenti temi legati al turismo pet friendly, alle opportunità dell’outdoor e alla valorizzazione delle destinazioni attraverso nuove forme di fruizione, costruendo momenti di dialogo e confronto tra esperienze diverse e complementari.

Per partecipare è richiesta la prenotazione scrivendo a ufficio.turistico@comune.scarlino.gr.it. Per chi non potrà partecipare in presenza è disponibile il collegamento da remoto su richiesta.