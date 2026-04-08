“Benvenuta primavera”: una passeggiata alla scoperta del Parco archeologico

Grosseto. I Parchi archeologici della Maremma promuovono l’appuntamento con “Benvenuta primavera”, l’evento organizzato dalla Pro Loco Roselle, in programma sabato 18 aprile al Parco archeologico di Roselle.
Una passeggiata speciale, ma soprattutto un’occasione unica per immergersi nell’affascinante storia degli scavi e dei resti lì custoditi, accompagnati nel parco dal personale del Ministero della cultura, che racconterà curiosità e segreti legati all’antica città di Roselle.
Un’esperienza pensata per tutti gli appassionati di archeologia e per chi desidera riscoprire il nostro territorio con uno sguardo nuovo.
Appuntamento dunque il 18 aprile alle 14.00 presso la sede Pro Loco Roselle (in via Batignanese 1, a Roselle), da cui partirà la camminata fino al Parco archeologico. Seguirà una visita accompagnata al Parco stesso con il personale del Ministero della cultura.
Quota di partecipazione comprensiva del biglietto di ingresso all’area archeologica. Per informazioni e prenotazioni: cell. 377.3250676.