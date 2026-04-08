Pasqua, L’Alternativa: “Tutto esaurito in paese, ma cassonetti stracolmi di rifiuti”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “Pasqua da tutto esaurito nel nostro paese, con presenze che fanno ben sperare in vista della stagione estiva. Un segnale positivo per il territorio di Castiglione della Pescaia, che dimostra ancora una volta la sua capacità di attrarre visitatori. Tuttavia, accanto a questo dato incoraggiante, emergono criticità che ormai si ripetono puntualmente”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la lista civica L’Alternativa.

“Fin dalle prime ore del mattino, numerosi cassonetti risultavano già stracolmi, senza che fosse ancora stato effettuato alcun passaggio per lo svuotamento – continua la nota -. Una situazione che ci è stata segnalata in più punti del paese, e che sembra essere diffusa, se non addirittura generalizzata. Disagi evidenti, sia per i residenti che per i turisti, costretti a convivere con accumuli di rifiuti proprio nei giorni di maggiore afflusso. Un problema che incide negativamente sul decoro urbano e sull’immagine complessiva del territorio”.

“Come gruppo di opposizione lista civica L’Alternativa, chiediamo spiegazioni chiare in merito a questo disservizio. Non è accettabile che, nonostante tariffe tra le più alte, continuino a verificarsi criticità così evidenti nella gestione dei rifiuti. In particolare, tornano sotto accusa le problematiche legate al servizio, con riferimento all’Ato 6, che già in passato ha mostrato limiti e inefficienze – termina il comunicato –. È necessario intervenire con urgenza per garantire un servizio adeguato, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. Se queste sono le ‘prove tecniche’ dell’estate, è evidente che c’è ancora molto da fare”.