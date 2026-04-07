Ex Ilva: casa pericolante sgomberata dalle forze dell’ordine

Follonica (Grosseto). “Abbiamo dato seguito oggi a un’ordinanza emessa dal sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani, dopo la segnalazione dei Vigili del Fuoco per l’inagibilità di un immobile all’interno dell’ex Ilva, come da iter in questi casi”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono gli assessori Sandro Martini e Giorgio Poggetti, insieme alla Polizia locale.

“L’intervento è stato un intervento interforze, con il supporto dei servizi sociali. Gli occupanti, cittadini stranieri non residenti sul nostro territorio nazionale, vivevano illegittimamente nell’alloggio e, nonostante la notifica avvenuta per tempo, non avevano liberato lo stabile, ribadiamo pericolante – continua il comunicato -. Pertanto questa mattina sono state adottate tutte le procedure previste per lo sgombero. La liberazione degli immobili illegittimamente occupati si rende necessaria anche in vista dei progetti di recupero degli stabili Ilva”.