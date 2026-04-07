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Ex Ilva: casa pericolante sgomberata dalle forze dell’ordine

di Redazione
Scritto da Redazione 1 commento 254 views

Follonica (Grosseto). Abbiamo dato seguito oggi a un’ordinanza emessa dal sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani, dopo la segnalazione dei Vigili del Fuoco per l’inagibilità di un immobile all’interno dell’ex Ilva, come da iter in questi casi”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono gli assessori Sandro Martini e Giorgio Poggetti, insieme alla Polizia locale.

“L’intervento è stato un intervento interforze, con il supporto dei servizi sociali. Gli occupanti, cittadini stranieri non residenti sul nostro territorio nazionale, vivevano illegittimamente nell’alloggio e, nonostante la notifica avvenuta per tempo, non avevano liberato lo stabile, ribadiamo pericolante – continua il comunicato -. Pertanto questa mattina sono state adottate tutte le procedure previste per lo sgombero. La liberazione degli immobili illegittimamente occupati si rende necessaria anche in vista dei progetti di recupero degli stabili Ilva”.

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1 commento

Flora Pericci 7 Aprile 2026 | 21:21 - 21:21

Che pena vedere questo degrado proprio in un punto significativo della storia di Follonica. Anche il bassorilievo in onore dei “maestri fonditori”della ghisa, fatto da mio padre lo scultore Ado Pericci, è ormai danneggiato dall’incuria, nonostante anni fa lo avessi fatto presente alle passate amministrazioni. Finché mio padre era in vita pensava lui a far dare una mano di protezione al gesso.

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