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Casa della comunità di Castel del Piano: sopralluogo del presidente della Regione Giani

Il presidente ha visitato la nuova struttura stamani: “Un presidio fondamentale per la comunità del Monte Amiata”

di Redazione
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Castel del Piano (Grosseto). Nella mattina di oggi, martedì 7 aprile, il presidente della Regione Eugenio Giani è stato a Castel del Piano, dove ha effettuato un sopralluogo alla nuova Casa della comunità, insieme al sindaco Cinzia Pieraccini e al direttore generale della Asl Toscana Sud Est Marco Torre.

“Si tratta di un presidio fondamentale per la comunità del Monte Amiata – ha commentato Giani –, che si integra strettamente con l’ospedale, in grado di rafforzare la sanità territoriale e garantire servizi più vicini ai cittadini, in stretta intesa con il Comune. Stamattina ho potuto constatare l’avanzamento dei lavori e apprezzare la funzionalità degli spazi che saranno presto al servizio del territorio. La nuova struttura potrà fungere da modello anche per altre Case della Comunità”. 

Il presidente ha visitato gli spazi del presidio rinnovato e ampliato, che è quasi pronto per essere operativo.

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