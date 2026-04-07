Pasqua, controlli a tappeto dei Carabinieri: impiegati oltre 60 militari in provincia di Grosseto

Grosseto. In occasione delle festività pasquali appena trascorse, i Carabinieri di Grosseto hanno attuato un piano di controlli intensificato e articolato sul territorio, dispiegando complessivamente oltre 60 militari, per assicurare la sicurezza pubblica.

L’obiettivo primario dell’Arma è stato quello di garantire la massima tranquillità ai residenti e ai numerosi flussi turistici che hanno interessato il capoluogo maremmano e i comuni limitrofi nel corso di questo periodo di alta affluenza.

Il dispositivo, accuratamente pianificato, ha visto l’impiego sinergico di diverse componenti operative, in un quadro generale di rafforzamento della presenza sul territorio. Oltre alle tradizionali pattuglie in auto e in motocicletta, essenziali per garantire una rapida reazione sull’esteso territorio di competenza, sono state attivate specifiche unità di “Carabiniere di quartiere”, nonché pattuglie in bicicletta nelle aree centrali e marittime. A queste si sono poi aggiunte le squadre della Sezione Operativa, impiegate in borghese per compiti di osservazione e prevenzione, concentrando la loro attenzione sulle aree urbane ritenute strategicamente più sensibili.

L’attività di prevenzione è stata potenziata con l’istituzione di mirati posti di controllo e di blocco lungo le principali arterie di comunicazione, ma anche in prossimità dei luoghi di maggiore affluenza pedonale. In particolare, la vigilanza è stata rafforzata nelle piazze storiche, in prossimità dei siti di interesse culturale e ricreativo, e nelle aree adiacenti ai luoghi di culto, dove si è registrata una significativa partecipazione alle celebrazioni religiose.

Parallelamente all’attività preventiva nel centro urbano, è stata operata una significativa intensificazione dei controlli nelle zone più periferiche della Maremma. Tale misura è stata adottata con l’intento di contrastare con decisione il fenomeno dei furti in abitazione, notoriamente più frequente durante i periodi di esodo festivo, monitorando attentamente stabili e residenze temporaneamente incustodite.

Fondamentale è stata anche l’attenzione rivolta ai controlli sulla sicurezza stradale, con verifiche finalizzate a intercettare i comportamenti a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, contribuendo così a prevenire incidenti e tutelare l’incolumità pubblica. L’impegno dell’Arma ha riguardato, infine, anche l’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, servizi che hanno beneficiato del supporto specialistico delle unità cinofile dell’Arma.

Nel complesso, sono state controllate oltre 280 persone, contestate 10 violazioni al Codice della Strada, nonché ritirata una patente.

Con tali iniziative, i Carabinieri confermano la loro presenza costante sul territorio, riaffermando l’impegno a tutela della comunità, anche durante le ricorrenze più significative.

Si ricorda che per ogni emergenza o necessità, il numero di pronto intervento 112 è attivo 24 ore su 24.