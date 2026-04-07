Incidente sulla strada della Trappola: donna trasportata a Siena in gravi condizioni

Grosseto. Incidente lungo la strada provinciale della Trappola, nel comune di Grosseto.

Questa mattina, poco prima delle 11, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate: nell’impatto, due persone sono rimaste ferite.

Si tratta di un uomo di 75 anni, che è stato trasportato all’ospedale del Pronto Soccorso di Grosseto in codice 2, mentre una donna di 76 anni è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena in codice 3 dall’elisoccorso.

Sul posto, sono intervenuti le ambulanze della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia e di Grosseto, l’elisoccorso Pegaso 2, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.