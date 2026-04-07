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Incidente sulla strada della Trappola: donna trasportata a Siena in gravi condizioni

Ferito anche un uomo

di Redazione
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Grosseto. Incidente lungo la strada provinciale della Trappola, nel comune di Grosseto.

Questa mattina, poco prima delle 11, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate: nell’impatto, due persone sono rimaste ferite.

Si tratta di un uomo di 75 anni, che è stato trasportato all’ospedale del Pronto Soccorso di Grosseto in codice 2, mentre una donna di 76 anni è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Le Scotte di Siena in codice 3 dall’elisoccorso.

Sul posto, sono intervenuti le ambulanze della Croce Rossa di Castiglione della Pescaia e di Grosseto, l’elisoccorso Pegaso 2, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.

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