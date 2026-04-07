Acquedotto del Fiora, al via le elezioni delle Rsu: i candidati dei sindacati

Grosseto. Si tengono da mercoledì 8 a venerdì 10 aprile le elezioni della rappresentanza sindacale unitaria aziendale (Rsu) di Acquedotto del Fiora spa. Un’occasione importante per i dipendenti del gestore del servizio idrico integrato che opera nelle province di Grosseto e Siena per scegliere i propri compagni di lavoro che li rappresenteranno nell’organismo sindacale aziendale.

I candidati della Cgil

La Filctem Cgil parte da una base di consenso molto esteso, avendo ottenuto nelle precedenti consultazioni quattro rappresentanti degli 8 che compongono la Rsu.

«La lista che abbiamo presentato – spiegano Fabrizio Dazzi, segretario generale di Filctem Cgil Grosseto, e Giovanni Francesco Bigliazzi, di Siena – è molto competitiva perché composta da candidate e candidati riconosciuti per serietà e competenza dai propri compagni di lavoro. In particolare, la Cgil è l’unico sindacato ad aver candidato 2 lavoratrici. Una scelta fortemente voluta perché ritenevamo non più rinviabile proporre una rappresentanza femminile in un’azienda nella quale su 442 addetti le donne sono ben 104. Mi auguro che questo segnale di attenzione venga colto e premiato da chi lavora. Al di là di questo, l’auspicio è che ci sia una grande partecipazione al voto, anche perché Fiora spa esce da un lungo periodo di turbolenza e si appresta ad affrontare cambiamenti significativi nel prossimo futuro. Per questo c’è bisogno di una delegazione sindacale forte e autorevole, che sia in grado di rappresentare alla dirigenza aspettative e istanze reali dei tanti lavoratori impiegati nei diversi settori. Anche per questo abbiamo tenuto conto sia della rappresentanza territoriale, che di quella degli ambiti lavorativi: candidando operatori dei settori commerciale, direzione dei lavori, work force operativi, del dispacciamento e appalti».

Per la sede di Grosseto, i candidati sono: Raffaele Alessio, Giulia Mancineschi, Simone Angioli, Daniela Baccetti, Vittorio Del Viva.

Per la sede di Siena, i candidati sono: Simone Bani, Giacomo Fé, Matteo Regoli.

I candidati della Cisl

“Ci presentiamo – dichiara Gian Luca Fè, della segreteria generale di Femca Cisl Toscana – con una squadra di candidati validi, pronti, con impegno, competenza e responsabilità, a mettersi al servizio dei colleghi”.

Per la Femca Cisl, infatti, nella lista “Insieme si può”, si presentano Alessio Barzagli, Davide Biagioli, Roberto Fierro, Dario Leoncini e Riccardo Sabatini.

I dipendenti di Acquedotto del Fiora potranno esprimere la propria preferenza online: le votazioni, infatti, sono telematiche.

“Invitiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori a partecipare – sottolinea Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto – perché scegliere i propri rappresentanti significa poter partecipare alle scelte dell’azienda e far sentire la propria voce”.