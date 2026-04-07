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ENEL rinnova impianti elettrici ed effettua nuove connessioni alla rete a Punta Nera e a Porto Ercole

di Redazione
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Monte Argentario (Gr) – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani, mercoledì 8 aprile, e venerdì 10 aprile effettuerà due interventi di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico nel territorio comunale di Monte Argentario per il rinnovo e lo spostamento di alcuni impianti nonché per la connessione alla rete elettrica di nuove forniture rispettivamente nelle zone di Punta Nera (domani) e di via dei Molini a Porto Ercole (venerdì).

Gli impianti di bassa tensione, che distribuiscono l’energia elettrica ad aziende, attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, saranno rinnovati attraverso l’installazione di nuova componentistica elettromeccanica automatizzata, che garantirà efficienza del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. Insieme alla connessione alla rete elettrica di nuove utenze saranno anche effettuati lo spostamento di alcuni impianti, richiesti da alcuni privati, ed il riassetto dei carichi per assicurare una distribuzione dell’energia equilibrata nell’area interessata dai lavori.

In entrambe le circostanze le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione ha diviso su due giorni con aree separate: domani, mercoledì 8 aprile, a partire dalle 8:30 con conclusione nel primo pomeriggio, lavori tra Punta Nera, Fortino, Monte Po; venerdì10 aprile, stesso orario, a Porto Ercole via dei molini civ. (solo dispari) da 13/a a 35, sn (senza numero). I clienti sono informati anche con affissioni nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

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