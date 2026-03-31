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Colline del Fiora

“La notte dei pupazzi in biblioteca” torna a Manciano

Giovedì 2 e venerdì 3 aprile appuntamento per i bambini e i loro pupazzi

di Roberto Lottini
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Manciano (Gr) – A grande richiesta, torna alla Biblioteca comunale Morvidi di Manciano l’iniziativa che ha già incantato grandi e piccoli: “La notte dei pupazzi in biblioteca“.

Nata nelle biblioteche del Giappone nei primi anni Duemila, questa iniziativa ha conquistato nel tempo biblioteche di tutta Europa e d’Italia. L’idea è semplice e al tempo stesso magica: i peluche e i pupazzi dei bambini trascorrono una notte tra i libri, e il giorno dopo tornano dal loro bambino con tante storie da raccontare.
Giovedì 2 aprile, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, tutti i bambini che lo desiderano potranno portare il proprio pupazzo del cuore alla biblioteca Morvidi per lasciarlo dormire tra gli scaffali. Ogni pupazzo riceverà una tessera personalizzata con il suo nome e quello del suo bambino. Quella del 2 aprile sarà una notte davvero speciale: splenderà la Luna Rosa di primavera, rendendo l’atmosfera ancora più suggestiva.
Il giorno successivo, venerdì 3 aprile alle ore 16.00, i bambini torneranno a riprendere i loro amici di pezza e li aspetterà una sorpresa: le fotografie che li ritraggono impegnati nelle avventure notturne tra gli scaffali, chi sonnecchia sotto una coperta, chi lavora al banco prestiti, chi si nasconde tra i libri. La serata proseguirà con la lettura di alcune storie tutti insieme. E non è tutto: ogni pupazzo, durante la notte, avrà scelto un libro per il suo bambino, che potrà portarlo subito a casa in prestito.
L’iniziativa è completamente gratuita ed è aperta a tutti i bambini. Per informazioni è possibile mandare una mail a biblioteca@comune.manciano.gr.it. L’evento è organizzato dal Comune di Manciano, con il supporto di Manciano Promozione e della Rete delle Biblioteche di Maremma.
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