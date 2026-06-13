Diocesi di Grosseto e Pitigliano: il Vescovo ha annunciato nuovi incarichi

Grosseto. Venerdì mattina, ad Albinia, il vescovo Bernardino ha riunito il clero delle diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello e di Grosseto per un tempo di incontro, riflessione e preghiera in occasione della solennità del Sacro Cuore, dedicata dalla Chiesa anche come giornata per la santificazione dei sacerdoti.

Presenti oltre 60 fra preti e diaconi per quello che, di fatto, è stato il primo incontro unitario dei due presbitèri.

Nel corso della mattina il vescovo ha offerto alcune riflessioni, poi è stata data spazio all’adorazione eucaristica ed infine è stata celebrata la Messa, al termine della quale il vescovo Bernardino ha annunciato alcune nomine che interesseranno entrambe le Diocesi.

Cambiano i vicari generali

La prima novità è che in entrambe le Diocesi c’è un avvicendamento dei vicari generali. Sia don Paolo Gentili (Grosseto) che don Luca Caprini (Pitigliano) hanno espresso la disponibilità a lasciare questo gravoso incarico. Il vescovo ha così nominato don Pier Mosetti quale nuovo vicario generale di Grosseto e don Gino Governi quale vicario generale di Pitigliano-Sovana-Orbetello.

Come prescrive il diritto canonico, in ogni diocesi il Vescovo diocesano deve costituire il vicario generale affinché, con la potestà ordinaria di cui è munito, presti il suo aiuto al vescovo stesso nel governo di tutta la diocesi.

Chi sono i nuovi vicari

Don Pier Mosetti è originario di Trieste, dove è nato il primo ottobre 1970. Dopo il percorso in seminario a Grosseto, ha ricevuto l’ordinazione presbiterale l’8 maggio 2004. E’ stato vice parroco a Castiglione della Pescaia, quindi parroco della parrocchia Priora Immacolata Concezione di Roselle. Canonico della cattedrale, ha guidato anche le parrocchie di Batignano e Arcille. Responsabile del coordinamento scuole cattoliche, insegnante di religione al Liceo classico e scientifico paritario Chelli, è anche presidente del CdA della Fondazione Chelli, assistente spirituale dell’ufficio diocesano di pastorale culturale e presidente del comitato diocesano per il venerabile padre Giovanni Nicolucci.

Don Gino Governi è nato a Pitigliano il 21 febbraio 1968. Dopo il seminario ha ricevuto l’ordinazione presbiterale nell’antica cattedrale di Sovana il 29 giugno 1994. Attualmente è parroco della parrocchia di Sante Flora e Lucilla a Santa Fiora e della parrocchia di Santo Stefano Protomartire a La Selva. In precedenza, è stato vice rettore del seminario minore di Pitigliano, vice parroco a Saturnia, Poggio Murella e a Porto Santo Stefano ed animatore spirituale diocesano dei Cursillos de Cristianidad.

Il passaggio di consegne tra i precedenti e i nuovi vicari generali avrà luogo entro la fine del mese di giugno.

Ulteriori nomine pastorali

Nella diocesi di Grosseto

In virtù della sua nomina a vicario generale, don Pier Mosetti viene sollevato dal servizio di parroco di Roselle e Arcille. Il vescovo ha nominato nuovo parroco di Roselle don Andrea Pieri, 34 anni, finora vicario parrocchiale della parrocchia Maria SS. Addolorata a Grosseto. Don Mosetti svolgerà servizio di aiuto pastorale nella parrocchia Maria SS. Addolorata, dalla quale viene trasferito anche don Claudio Bianchi, che è stato nominato dal vescovo nuovo parroco della comunità del SS. Crocifisso. Subentrerà a don Roberto Nelli, nuovo parroco della cattedrale di San Lorenzo.

Infine, nella parrocchia Maria SS. Addolorata arriverà il diacono transeunte Zeno Bonato. Tutte queste nomine diventeranno effettive a partire da settembre.

Nella diocesi di Pitigliano

Il vescovo ha nominato don Adorno Della Monaca nuovo economo diocesano, mantenendo contestualmente l’incarico di parroco di Porto Ercole.

“Ringrazio don Paolo Gentili e don Luca Caprini per il servizio reso alle due diocesi in questi anni come vicari dei vescovi che si sono succeduti e di come hanno affiancato il mio ministero episcopale in questo primo anno in Maremma. A don Pier e don Gino dico il mio grazie e quello delle Chiese di Grosseto e Pitigliano per essersi messi a disposizione per il servizio alla comunione nelle loro diocesi”, dichiara il vescovo Bernardino.