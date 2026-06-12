La democrazia, tra autocrazie e populismi: se ne parla in un incontro all’Accademia del Libro

Montemerano (Grosseto). Che cos’è la democrazia oggi, e quale sarà il suo futuro in un mondo fuori controllo?

Se ne parlerà sabato 13 giugno alle 18 a Montemerano, all’Accademia del libro-Biblioteca comunale di storia dell’arte, con Alessandro Campi, docente di Storia del pensiero politico all’Università di Perugia.

L’incontro

Le grandi trasformazioni geopolitiche, l’alleanza tra autocrazie e potere tecnologico-finanziario, la nascita di regimi ibridi, il ritorno del nazionalismo, l’ascesa dei populismi, sia di destra che di sinistra, come nuova forma di partecipazione radicale… Le regole delle democrazie parlamentari appaiono usurate, i partiti sempre più deboli, i Governi liberali più instabili e l’elettorato più disilluso e meno motivato a partecipare al grande rito democratico delle elezioni. La politica diventa una perenne campagna elettorale tra leader effimeri, mentre la società è sempre più frammentata. Come orientarsi in questo scenario?

Il professor Campi, con il suo libro “Autoritarismo, populismo, nazionalismo”, Rubettino editore, propone un’analisi ispirata al realismo politico (“per non essere travolti dalle emozioni, e non cadere nel cinismo o nel catastrofismo”), e invita a mettere criticamente in discussione le proprie certezze, perché siamo in un complesso processo di transizione, in una fase storica di passaggio e di radicale trasformazione, in cui i “fondamentali”, così platealmente in crisi nelle loro classificazioni convenzionali, andranno riformulati.

Ma siamo davvero davanti a una regressione della democrazia? “È un dato statistico, è in vita per meno della metà della popolazione globale – dichiara Alessandro Campi -. L’onda democratica si è esaurita nel 2011, con il fallimento delle primavere arabe. L’idea di esportare la democrazia come un modello formale con il suo kit di montaggio si è arenata davanti al fatto che ha bisogno di condizioni concrete per svilupparsi. La realtà è che alla globalizzazione economico-finanziaria non ha corrisposto una globalizzazione politico-culturale. In Occidente abbiamo avuto un eccesso di euforia per quella che avevamo chiamato dopo la caduta del comunismo ‘la fine della Storia’, secondo le previsioni errate del politologo americano Fukuyama, e oggi assistiamo al risveglio autoritario, con l’incentivazione inarrestabile delle identità e dei nazionalismi”.

Le formule ibride possono essere le più svariate: le nuove parole come democratura o democrazia illiberale indicano né democrazie pienamente liberali, né dittature pienamente conclamate.

“Il modello cinese è l’esempio perfetto. Limita duramente le libertà individuali e sociali, ma sul piano delle prestazioni vince: se decide una riforma o un progetto li realizza, e quindi è più competitivo sul piano globale – spiega ancora il professor Campi -. Ma come siamo arrivati in Occidente alla rottura tra popolo e élites? L’esercizio della sovranità popolare non può essere una delega in bianco. Le vecchie culture politiche creavano dei vincoli, c’era una circolarità e condivisione di valori, poi ci siamo liberati delle ideologie, che si erano dimostrati sistemi troppo chiusi. Però non abbiamo prodotto altre idee… Così abbiamo Governi che vanno avanti per conto loro, senza tener conto della delega elettorale, peraltro sempre più mobile e volatile. Se un voto vale l’altro, viene meno il gioco democratico, e per affrontare la crisi si cerca la scorciatoia tecnocratica. La democrazia è nelle mani dei pochi che sanno le cose, il popolo diventa un’entità mitologica”.

Alessandro Campi sarà in dialogo con Donatella Borghesi, giornalista.

Alessandro Campi è docente di storia del pensiero politico, relazioni internazionali e politica globale all’Università di Perugia.