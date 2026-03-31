Servizio civile, Avis cerca tre giovani: ecco come candidarsi

Grosseto. Diventeranno “ambasciatori” per promuovere la cultura della donazione di sangue e plasma tra i giovani.

E’ la sfida che Avis Toscana lancia aprendo il progetto di servizio civile universale “Dono e SCUola in Toscana”.

Sono 3 i posti disponibili in provincia di Grosseto.

Il bando per la selezione, promosso da Avis Toscana all’interno del programma “Volontari in rete per il dono – Terza edizione” realizzato in collaborazione con Avis nazionale e Centro di servizio per il volontariato del Lazio, prevede 50 posti a disposizione e coinvolge complessivamente 50 sedi Avis distribuite sul territorio regionale.

I volontari saranno coinvolti in attività di informazione e promozione, con particolare attenzione agli interventi nelle scuole e alle iniziative rivolte alla comunità locale.

Il progetto durerà 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un contributo economico mensile pari a 519,47 euro.

“Il servizio civile rappresenta una straordinaria occasione per i giovani che desiderano mettersi in gioco e contribuire concretamente al benessere della comunità — dichiara Claudia Firenze, presidente di Avis Toscana —. Attraverso questo progetto vogliamo offrire un’esperienza formativa e umana significativa, capace di trasmettere il valore del dono e rafforzare la consapevolezza del diritto alla salute come responsabilità collettiva”.

“Ho scelto il servizio civile – racconta Gabriele Cherubini, 26 anni, in servizio all’Avis comunale di Grosseto – perché credo sia importante dare una mano alla comunità, soprattutto in un ambito fondamentale come quello della donazione di sangue, dove spesso manca la giusta consapevolezza, soprattutto tra i giovani. In Avis mi occupo della gestione amministrativa della sede, del contatto con i donatori e del monitoraggio delle scorte di sangue, oltre a partecipare agli incontri nelle scuole e agli eventi sul territorio per diffondere la cultura del dono. Questa esperienza mi ha fatto conoscere da vicino il mondo del volontariato e mi ha fatto sentire parte di una vera squadra, quasi una famiglia. Consiglio il servizio civile perché è un percorso che arricchisce molto, sia dal punto di vista umano sia professionale, e ti permette di dare un contributo concreto alla comunità.”

Le domande devono essere presentate entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026, esclusivamente online tramite Spid o Cie.

Possono partecipare giovani tra i 18 e i 28 anni.