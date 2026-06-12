Incendio nei pressi di una cabina elettrica: i Vigili del Fuoco spengono le fiamme

Pitigliano (Grosseto). Nel primo pomeriggio di oggi la squadra dei Vigili del Fuoco Volontari di Manciano è intervenuta in via Valle Orientina, nel comune di Pitigliano, in prossimità dell’ex carcere, per un principio di incendio che ha interessato sterpaglie a ridosso di una cabina elettrica.

Sul posto sono intervenuti anche due mezzi antincendio con pickup dell’Unione dei Comuni e una pattuglia del Nucleo radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Pitigliano.

L’intervento ha consentito di estinguere le fiamme, evitando la propagazione dell’incendio alla vicina macchia mediterranea e alle colture circostanti. Successivamente, è stata effettuata la bonifica dell’area interessata, in collaborazione con il personale dell’Unione dei Comuni, rimasto sul posto dopo il rientro della squadra dei Vigili del Fuoco.