“Abitare la notte”: altre tre realtà aderiscono al progetto per aiutare i senza fissa dimora

Grosseto. Si allarga ulteriormente il tessuto solidale di Grosseto nel progetto “Abitare la notte”.

Dopo la sottoscrizione, il 16 ottobre 2025, del primo protocollo (operativo già come iniziativa dal 2023), oggi, 12 giugno, altre tre importanti realtà hanno ufficialmente aderito al progetto nel corso di una conferenza stampa presso la Curia Vescovile di Grosseto.

L’atto di ampliamento, siglato all’unanimità dalle sei associazioni fondatrici (Caritas Diocesana, Isaia Sociale, Cisom – Ordine di Malta, Arciconfraternita della Misericordia, associazione L’Altra Città e Azione Cattolica italiana diocesana), accoglie ufficialmente nella rete:

Croce Rossa Italiana – Comitato di Grosseto Odv

La Racchetta Odv – Sezione Alta Maremma

Ordine Francescano Secolare (Ofs) di Santa Lucia – Grosseto

Nato per offrire sostegno, vicinanza e servizi concreti a chi vive senza dimora o ai margini della società, il progetto compie oggi un decisivo salto di qualità. L’ingresso di questi nuovi soggetti va a consolidare un progetto che ha già vissuto una forte crescita interna nei primi mesi del 2026. Il servizio, nato inizialmente per coprire i giorni dal lunedì al venerdì, è infatti già diventato operativo 7 giorni su 7 per le uscite serali. A questo si sono aggiunti, sempre nel corso di quest’anno, il servizio di colazioni mattutine (dal lunedì al venerdì) e l’attivazione di un team sanitario di paramedici volontari per screening e prevenzione periodica dei fruitori del servizio.

La firma del protocollo d’Intesa sancisce un patto di fraternità e cooperazione ancora più forte, mirato a mettere in comune risorse e competenze per rispondere con efficacia e umanità ai bisogni dei più fragili.

Cosa prevede il protocollo d’intesa

Il nuovo accordo formalizza le regole per una gestione sinergica e coordinata dell’allargamento della rete:

pari dignità e diritti. Le tre nuove associazioni entrano nel progetto con gli stessi doveri e gli stessi identici diritti delle realtà fondatrici;

Le tre nuove associazioni entrano nel progetto con gli stessi doveri e gli stessi identici diritti delle realtà fondatrici; consiglio di coordinamento. Resta confermato l’organismo composto da un rappresentante per ciascuna delle 9 associazioni, con il delegato della Caritas diocesana che funge da Primus inter Pares. Il Consiglio si riunirà almeno ogni 60 giorni per deliberare a maggioranza sulle attività, emanare regolamenti e valutare l’ingresso di future associazioni;

Resta confermato l’organismo composto da un rappresentante per ciascuna delle 9 associazioni, con il delegato della Caritas diocesana che funge da Primus inter Pares. Il Consiglio si riunirà almeno ogni 60 giorni per deliberare a maggioranza sulle attività, emanare regolamenti e valutare l’ingresso di future associazioni; il coordinatore. Viene nominata una figura operativa con il compito di far funzionare al meglio i servizi sul campo, coordinando l’azione dei tantissimi volontari coinvolti;

Viene nominata una figura operativa con il compito di far funzionare al meglio i servizi sul campo, coordinando l’azione dei tantissimi volontari coinvolti; formazione e simulazioni. Il protocollo spinge sulla crescita qualitativa dei volontari, prevedendo corsi di formazione condivisi, lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche/simulate all’interno delle strutture e con il supporto di esperti esterni;

Il protocollo spinge sulla crescita qualitativa dei volontari, prevedendo corsi di formazione condivisi, lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche/simulate all’interno delle strutture e con il supporto di esperti esterni; durata. Il protocollo ha validità annuale con rinnovo tacito di anno in anno.

“Il potenziamento dei servizi che abbiamo avviato in questo 2026, con le uscite serali estese a sette giorni su sette, le colazioni e il presidio sanitario, ha risposto a un aumento dei bisogni e alla nostra volontà di non lasciare mai sguarnita la strada – dichiara don Enzo Capitani, direttore di Caritas diocesana, ente capofila del progetto -. Ma una macchina così complessa non può poggiare sulle spalle di pochi. L’ingresso ufficiale di Croce Rossa, La Racchetta e dell’Ordine Francescano Secolare non è quindi solo un motivo di profonda gioia, ma è la risposta provvidenziale a una necessità concreta: fare rete per reggere l’impatto di un servizio diventato quotidiano. Come Caritas, nel ruolo di capofila, sentiamo la responsabilità di custodire questo cammino condiviso di fede, speranza e carità, dove ogni associazione porta la propria specificità a beneficio dell’unica grande priorità: la dignità dei più fragili”.

“Attingiamo alla nostra Regola e alle nostre Costituzioni, che all’articolo 10 parlano di Cristo ‘povero e crocifisso’ come il libro in cui imparare a vivere il Vangelo – spiega Sonia Fastelli, Ministra della Fraternità di Santa Lucia (Ordine francescano secolare – Ofs) –. Non solo: siamo chiamati, nel campo della promozione umana e della giustizia, a impegnarci come Fraternità con iniziative coraggiose, in sintonia con la vocazione francescana e con le direttive della Chiesa. Siamo partiti da qui, nell’itinerario di questo anno dedicato all’ottavo centenario della morte di Francesco d’Assisi, e tra le esperienze fatte c’è stata anche quella di ‘Abitare la notte’. Alcuni di noi sono usciti, a turno, nei giri serali mentre altri in chiesa pregavano per noi e per le persone che avremmo incontrato. Da qui è nata l’esigenza di strutturare di più la nostra collaborazione e ci siamo detti pronti a sottoscrivere il protocollo”.

“L’adesione ad ‘Abitare la Notte’ risponde in modo naturale ai sette Principi fondamentali della Croce Rossa, primo tra tutti quello di umanità – sottolinea Stefania Ricci, della Croce Rossa Italiana – Comitato di Grosseto Odv -. Portiamo in questa straordinaria rete la nostra esperienza sul campo e le nostre competenze, felici di poter contribuire non solo al sostegno materiale e logistico, ma anche al presidio e all’ascolto delle vulnerabilità che popolano la nostra città nelle ore più buie. Fare squadra è l’unico modo per non lasciare indietro nessuno”.

“Siamo abituati a intervenire nelle emergenze del territorio, ma la vera protezione della comunità passa anche dalla lotta all’emarginazione sociale dichiara Michela Borsò, de La Racchetta Odv della sezione Alta Maremma -. Entrare a far parte di questo coordinamento ci permette di mettere a disposizione le nostre braccia, i nostri mezzi e la nostra operatività per un servizio strutturato, continuativo e di prossimità. Condividiamo pienamente le linee guida del progetto e siamo pronti a fare la nostra parte al fianco delle altre associazioni.”

Il progetto in numeri

L’evoluzione del Servizio

2025 2026

Giorni di attività Dal lunedì al venerdì 7 giorni su 7 (Uscite serali) Pasti distribuiti Cena (Pasti caldi, acqua, generi di conforto) Cena + Colazioni (Dal lunedì al venerdì) Assistenza sanitaria Non strutturata Attivo “Servizio sanitario” (Screening e prevenzione periodica con team paramedico) Realtà aderenti 6 associazioni fondatrici 9 realtà del territorio (6 Fondatrici + 3 Nuovi ingressi)

Zone coperte: tra le 16 e 22 aree della città di Grosseto, incluse le strutture di accoglienza/dormitori allestiti dall’amministrazione comunale. L’itinerario è dinamico e viene modificato in base alle segnalazioni dei cittadini e al passaparola tra gli utenti.

Presenze medie: circa 30 persone incontrate ogni sera

Periodo Pasti erogati Stato del trend Anno 2024 4.538 pasti Dato consolidato Anno 2025 7.513 pasti +65,5% rispetto al 2024 Gennaio- Maggio 2026 4.188 pasti In soli 5 mesi ha quasi raggiunto il totale del 2024 Fine 2026 (Stima) ~10.051 pasti Proiezione di crescita del +33.7% sul 2025

La media giornaliera dei pasti notturni

2025

Gennaio: ~19,6 pasti/giorno

Febbraio: ~24,7 pasti/giorno

Marzo: ~20,8 pasti/giorno

Aprile: ~12,0 pasti/giorno

Maggio: ~16,9 pasti/giorno

Giugno: ~21,0 pasti/giorno

Luglio: ~18,2 pasti/giorno

Agosto: ~23,0 pasti/giorno

Settembre: ~22,0 pasti/giorno

Ottobre: ~21,8 pasti/giorno

Novembre: ~23,9 pasti/giorno

Dicembre: ~23,5 pasti/giorno

2026 (primi 5 mesi)

Gennaio: ~21,6 pasti/giorno

Febbraio: ~26,3 pasti/giorno

Marzo: ~25,7 pasti/giorno

Aprile: ~31,3 pasti/giorno

Maggio: ~33,8 pasti/giorno

Chi sono le realtà di “Abitare la notte”

Caritas diocesana di Grosseto: organismo pastorale diocesano fondato nel 1974 il cui fine è promuovere la testimonianza della carità della comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica

Isaia Peace Warriors è una realtà cristiana profetica fondata a Torino, incentrata sulla fede in Dio Trino e sulla diffusione della salvezza di Gesù. Nata come gruppo di preghiera nelle case, ha inaugurato la prima sede nel 2012 e ha consolidato nel tempo la propria formazione spirituale e identità. Negli anni ha sviluppato progetti innovativi come il brand gastro-alimentare Gospelfood (2014) e il laboratorio di rivelazione Profezie & Attualità (2018). Dal 2019 ha attivato un reparto sociale che, durante l’emergenza Covid-19 del 2020, ha distribuito beni di prima necessità a oltre 500 famiglie.

Venerabile Arciconfraternita di Misericordia: presente a Grosseto dal XIII secolo, l’Arciconfraternita di Misericordia fu eretta in Confraternita nel 1563, cambiando diverse sedi storiche, tra cui la chiesa di Santa Maria e quella di San Bernardo, e fondando il proprio cimitero sociale nel 1854. Oggi l’associazione opera attivamente in campo socio-sanitario, garantendo il soccorso in ambulanza e il trasporto di disabili, dializzati e malati oncologici. Supportati dai volontari, gli operatori si occupano inoltre dell’accompagnamento di disabili e non vedenti sui mezzi pubblici.

Cisom: iI Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta – Cisom assiste e aiuta la popolazione italiana da oltre 50 anni. E’ una storia costellata di missioni, interventi, piccoli e grandi gesti di solidarietà e di aiuto concreto alle persone colpite da calamità naturali o da personali momenti di difficoltà.

Azione Cattolica: è un’associazione di laici impegnati a vivere, ciascuno “a propria misura” ed in forma comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata alla santità, educandosi reciprocamente alla responsabilità, in un cammino personale e comunitario di formazione umana e cristiana. I soci si impegnano a vivere la loro vocazione laicale lavorando e collaborando con i Vescovi e i sacerdoti. L’Azione Cattolica fin da principio ha scelto di rispondere alla vocazione missionaria, mettendosi a servizio del Vangelo nelle singole Chiese locali. Il servizio alla Chiesa si esprime nella scelta di stare in maniera corresponsabile nelle diocesi e nelle parrocchie.

L’Altra Città è un Ente del Terzo Settore iscritto al Runts. L’associazione, nata nel 1996, è composta da organizzazioni non profit attive in Toscana per il sostegno alle persone, in particolare a coloro che sono a rischio marginalità ed esclusione sociale. Opera attraverso lo sviluppo di progetti di animazione rivolti alla comunità e di orientamento soprattutto in favore di studenti e di giovani. Inoltre, in quanto agenzia formativa, è accreditata dalla Regione Toscana per l’organizzazione di corsi di formazione professionale.

Croce rossa italiana. ll Comitato di Grosseto della Croce Rossa Italiana è un’organizzazione di volontariato radicata nel territorio maremmano, parte attiva della più ampia rete nazionale e internazionale del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Iscritto al Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts), il Comitato opera secondo i principi dell’umanità e della solidarietà, intervenendo in contesti di emergenza, assistenza sanitaria, sociale e formativa. Obiettivo prioritario è quello di prevenire e alleviare ogni forma di sofferenza, senza discriminazioni, e di promuovere i diritti umani, la coesione sociale e una cultura della pace accessibile a tutti. Il Comitato di Grosseto affonda le proprie radici in una storia di oltre 140 anni. Già nel 1879 risultava ufficialmente tra i Comitati locali della Croce Rossa Italiana, rendendolo uno dei più antichi d’Italia.

La Racchetta è un’associazione di volontariato attiva nel settore antincendi boschivi, protezione civile e servizi di pubblica utilità. L’associazione vive e opera con l’aiuto dei soci volontari e sostenitori, ma soprattutto grazie al contributo della Regione Toscana e dei Comuni che annualmente stipulano una convenzione per l’intervento della Racchetta a difesa del proprio territorio.

Ofs (Ordine francescano secolare) L’Ordine francescano secolare rappresenta la più antica forma di organizzazione di laici che, sotto la guida della Chiesa, fraternamente uniti, ed ispirandosi al carisma di san Francesco, si impegnano a testimoniare con la vita il Vangelo, dedicandosi all’apostolato secondo le forme richieste nelle condizioni proprie dello stato laicale. Vi si aderisce per il tramite di una Professione che dura tutta la vita, abbracciando una Regola approvata dalla Chiesa e le relative Costituzioni generali. L’Ofs è organizzato in fraternità locali, regionali, nazionali e internazionale.

“Oltre la strada: chi sono i senzatetto a Grosseto”

La firma del secondo protocollo d’intesa fa da preludio a un altro importante appuntamento pubblico per la cittadinanza. Lunedì 15 giugno, alle 17.00, nella Sala delle Colonne della Fondazione Polo universitario grossetano (Via Ginori, 43), si terrà il convegno dal titolo “Oltre la strada: chi sono i senzatetto a Grosseto. Storie, numeri e volti di chi vive ai margini della città”.

L’evento, promosso da Caritas Diocesana di Grosseto, Fondazione Polo universitario Ggossetano e Università di Siena, sarà l’occasione per presentare ufficialmente i dati del primo censimento e dell’indagine psicosociale sulle persone senza fissa dimora nel territorio comunale.

L’incontro vedrà l’introduzione di Gabriella Papponi Morelli (presidente del Polo universitario) e di don Enzo Capitani (direttore della Caritas diocesana), seguiti dagli interventi tecnici dei professori associati dell’Università di Siena, Fabio Ferretti e Simone Giusti, e dalla testimonianza della volontaria di “Abitare la notte, Marika Capezzali”.

Nel dettaglio:

“Pensieri dalle serate del censimento: il mio diario emotivo”, intervento di Marika Capezzali , volontaria del progetto “Abitare la notte”;

intervento di , volontaria del progetto “Abitare la notte”; “Censimento e indagine psicosociale delle persone senza fissa dimora del comune di Grosseto” , intervento di Fabio Ferretti , professore associato dell’Università di Siena;

, intervento di , professore associato dell’Università di Siena; “Corpi nello spazio pubblico: rappresentazioni e percezioni dei senza fissa dimora”, intervento di Simone Giusti, professore associato dell’Università di Siena.

L’iniziativa vede la piena partecipazione e il patrocinio di tutto il coordinamento di “Abitare la Notte”, inclusi i tre nuovi soggetti firmatari.