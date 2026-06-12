Toscana Pride a Grosseto: programmato treno straordinario per il ritorno

Grosseto. Rientrare verso casa dopo aver partecipato al Pride di Grosseto di sabato 13 giugno sarà più semplice grazie a un treno straordinario notturno programmato da Trenitalia con il sostegno della Regione Toscana.

“La programmazione di un treno straordinario in orari non consueti – ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni – può aiutare i cittadini che vogliono partecipare ad eventi culturalmente o socialmente rilevanti senza utilizzare l’auto, con notevoli benefici sia per la sicurezza, la fluidità del traffico e l’ambiente. I treni straordinari sono uno strumento di supporto che la Regione può attivare, in accordo con Trenitalia gestore del servizio ferroviario. Per il Pride di Grosseto abbiamo deciso di rinnovare il ricorso a questo strumento, certi di offrire un servizio che sarà utile ed apprezzato”.

Gli orari

Il treno che faciliterà il ritorno a Firenze (ma anche a Livorno, Pisa, Lucca, Pistoia, Prato) dopo il Pride del 13 giugno sarà il 94496, che partirà da Grosseto alle ore 21.30 per arrivare a Santa Maria Novella alle ore 00.32.

Sono previste fermate intermedie a Follonica (21.52), Campiglia Marittima (22.02), San Vincenzo (22.10), Cecina (22.24), Livorno (22.47), Pisa Centrale (23.06), Lucca (23.35), Montecatini Terme (23.58), Pistoia (00.08), Prato centrale (00.19).