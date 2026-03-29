Santa Fiora in lutto: è morto l’ex sindaco Renzo Verdi

Santa Fiora (Grosseto). E’ morto oggi, a 69 anni, Renzo Verdi, ex sindaco di Santa Fiora.

“In questo momento di commiato si affastellano nella mente innumerevoli ricordi, episodi, esperienze. È difficile dar loro un ordine, anche perché Renzo ha rappresentato una personalità importante e poliedrica della nostra comunità – dichiara Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora –. Ha dedicato la sua vita all’impegno politico, ricoprendo i ruoli di assessore e vicesindaco nei mandati di Luigi Vencia e poi quello di sindaco di Santa Fiora dal 2004 al 2014. A lui devo tante cose: dall’avermi insegnato molto all’aver creduto in me. Nelle sue amministrazioni ha voluto realizzare infrastrutture importanti, come il teatro e il palazzetto dello Sport, che considerava essenziali per offrire servizi adeguati a una comunità che vuole guardare al futuro, anche in un paese di montagna”.

“Ha puntato sulla cultura come motore del turismo e sulla collaborazione fra tutti i Comuni dell’Amiata, senza entrare in competizione, ma pensando a una montagna unita nelle strategie da perseguire – continua il sindaco -. Dopo l’impegno amministrativo, ha portato questa visione lungimirante anche nel mondo delle imprese, come presidente di Asea (Associazione per lo sviluppo economico dell’Amiata), sempre in prima linea nel proporre e nel pungolare istituzioni e imprese affinché si perseguissero strategie di sviluppo sostenibile capaci di tenere insieme tutto: dalla sanità alle strade, dalla tecnologia ai servizi. Uomo di sport, si è cimentato con lo sci e con il calcio; da molti anni era presidente e anima dell’Intercomunale Santa Fiora, con un incredibile spirito inclusivo, di mediazione e di coinvolgimento. Fino all’ultimo ho potuto confrontarmi con una persona che pensava a lungo termine, sempre impegnata a scrutare l’orizzonte”.

“Si definiva orgogliosamente, e con modestia, operaio, profondamente legato alla sua azienda anche dopo la pensione, un’impresa vitale per il nostro territorio alla quale ha contribuito in modo decisivo a dare prospettive. I ricordi più belli passano anche dai momenti di felicità e di goliardia che ci ha fatto vivere come cantante e anima del Coro dei Minatori di Santa Fiora, sia nei grandi concerti sia nei momenti più intimi e nelle feste popolari, sempre disponibile, senza mai tirarsi indietro. Un abbraccio alla sua grande famiglia, in particolare a Stefania, Alessandro e Priscilla, che ha amato incondizionatamente e che gli sono stati accanto – termina Balocchi -. Uno degli insegnamenti più importanti che ci lascia è quello di essere positivi, sempre. Oggi siamo molto tristi, ma il suo stimolo dovrà spingerci ancora una volta a essere positivi e a guardare il futuro con fiducia, come faceva lui”.

Il cordoglio dell’onorevole Simiani

“Apprendo con profonda tristezza la scomparsa di Renzo Verdi, già Sindaco di Santa Fiora e punto di riferimento umano e politico per la comunità locale”: è quanto dichiara il deputato Dem Marco Simiani.

“Renzo Verdi è stato un amministratore serio e appassionato, capace di interpretare la politica come servizio, con competenza e grande senso di responsabilità. Nel tempo ha saputo conquistare la stima dei cittadini, distinguendosi per la sua presenza costante e l’impegno verso il territorio. Ho condiviso con lui un lungo percorso politico, dai Democratici di Sinistra al Partito Democratico, apprezzandone sempre la dedizione e il forte legame con le aree interne e la montagna amiatina. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per la comunità. Alla famiglia e ai suoi cari rivolgo le mie più sentite condoglianze”: conclude Simiani.